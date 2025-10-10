Miembro de One Direction habla por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En conversaciones con Rolling Stone UK y en el podcast "The Diary of a CEO", Louis Tomlinson compartió la abrumadora dificultad de procesar esta pérdida. "Fue realmente, realmente, imposiblemente difícil para mí lidiar con perder a Liam", confesó el artista. A pesar de haber experimentado pérdidas familiares previas, Tomlinson admitió que fue "ingenuo" pensar que eso lo prepararía para este momento. "Es muy distinto, nunca antes perdí a un amigo", explicó.

El cantante reveló cómo se enteró de la noticia: fue Niall Horan quien le dio la trágica noticia por teléfono mientras manejaba en Los Ángeles, justo después de dejar a su hijo Freddy en la escuela. Tomlinson también reflexionó sobre su propia sensación de impotencia, llegando a cuestionar si pudo haber hecho más por su amigo: "Mi 150% no fue ni medianamente suficiente, y esa es mi arrogancia de pensar que pude haber hecho algo por Liam cuando lo que pasaba era mucho más profundo".

El legado de Payne

Tomlinson dedicó palabras de elogio y admiración hacia la figura de Payne dentro de la dinámica de la banda, destacando su papel fundamental. "Él era el par de manos más seguras en One Direction", afirmó Tomlinson a Rolling Stone UK. "Todos éramos bastante inexpertos, pero él estaba exactamente donde debía estar desde su primera audición en The X Factor".

Esta admiración era compartida en privado por todos los miembros del grupo, aunque el orgullo juvenil les impedía admitirlo públicamente en ese momento. "Ninguno lo habría admitido en ese momento, porque tienes mucho orgullo cuando eres joven, pero todos lo veíamos de esa manera". En un tributo anterior, Tomlinson había llegado a afirmar que, en su opinión, "Liam era la parte más vital de One Direction", resaltando su oído perfecto, su presencia en el escenario y su don para la escritura.

Una despedida fría

Tomlinson también abordó por primera vez los detalles de la separación de One Direction en 2015, describiendo la atmósfera de la conversación final como "fría". "Nunca había sentido una energía así en la habitación. Había una vacuidad", recordó durante su aparición en "The Diary of a CEO". En esa reunión, él fue "ingenuo" al pedir algún indicio de cuánto tiempo duraría el hiato, una pregunta que nunca recibió respuesta.

Sobre la posibilidad de una reunión, Tomlinson fue claro: "Nunca digas nunca", pero admitió que no puede "imaginarlo" después de la muerte de Payne, cuestionando si sería lo correcto para su memoria. La ironía, señaló, es que "no hay nadie que hubiera campañeado más por el regreso de One Direction que Liam", colocándose él mismo en un cercano segundo lugar.

