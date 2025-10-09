Chepa Candela: Anmarie Camacho y Jesús Guzmán no paran la fábrica

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning!!... Y esta laboriosa cronista que no pega un ojo (mucho menos los dos) aquí está lista, ¡como siempre!, y ¡al pie del teclado!, para entrarle de lleno a este cotidiano cotilleo que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país… ¡Y el resto del planeta Tierra!…

Miss Venezuela

Yyy como para eso voy, enseguida paso a contarles que ya el MISS VENEZUELA 2025 tiene fecha, hora y lugar…y oficialmente se llevará a cabo el 5 de diciembre en los espacios del Centro Líder, pues aunque inicialmente se dijo que sería el 4 del mismo mes (Día de Santa Bárbara…¡Queee viva Changóoo!)…y además se regó la “bola” de que el Miss Grand también estaba fijado para ese mismo día (Ay si, …¡Qué casualidad!) finalmente Venevisión cambió la cosa y no porque el “templete” de Jacqueline Aguilera le quitaría protagonismo, sino porque algunos patrocinantes hicieron la exigencia…y como son ellos los que “se bajan de la mula” con el realero para costear el certamen, finalmente fueron complacidos…¡Síii, señores!...Desde los pasillos del canal de la Colina, se reportó una de mis acuciosas fuentes para contarme que esta semana, ique, hubo un conclave entre los “Tigres mayores” y la directiva del certamen para armar la agenda oficial de esta nueva edición…y luego de barajar varias fechas, se acordó la que les conté…Lo raro es que se hayan decidido por el 5 que cae un viernes…A menos que este año no le hagan el desayuno que tradicionalmente (Desde4 hace añales) se programa a la ganadora con la prensa y los patrocinantes…Buno, aunque no me extrañaría para nada, porque en el Miss Venezuela han cambiado mucho las cosas…¡y no para bien!...

Stephania Torrellas

Por cierto que faltando mes y medio para la noche final, los favoritismo comenzó a salir a flote (Como todos los años)…y mientras algunas candidatas están estancadas, otras empezaron a subir, como el caso de STEPHANIA TORRELAS; la representante del estado Lara, quien está destacando por su naturalidad y ese “tumbao” que, desde ya, la hacen ver como uno de los `posibles (y esperados) “batacazos” como ocurre en todas las ediciones desde que el Miss Venezuela es el Miss Venezuela…y es que su participación en el “reality” del concurso, rumbo a la noche final, la susodicha ha destacado como una de las candidatas con mejor pasarela, su exótico estilo, además de sobresalir en las diferentes pruebas con mucha firmeza y seguridad, proyectándose con total dominio de su cuerpo y su expresión facial…O seaaa, que la Miss Lara se está batiendo durísimo su “champú” para que la noche final el jurado no la pierda de vista…además de que ella no va a pelar ese boche, pues su intención es hacer carrera como modelo y patear la pasarela internacional, por lo que el máximo “templete” de la belleza nacional se la pone “bombita” y “bandeja de plata”….

Anmarie Camacho

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que ANMARIE CAMACHO ¡no para la fábrica!…y ya va por otro “retoñito”, junto al pelotero Jesús “Chucho” Guzmán, quien ¡la sacó de “jonrom”! al montarle su segunda barriga demostrando con este nuevo embarazo que la relación entre ambos dos ¡marcha “viento en popa”!…¡Tal cual!...La animadora de Televen y el famoso pelotero venezolano ¡andan tirando cohetes! por la gran noticia de que, a mediados del año próximo, se convertirán en padres…”La familia crece” escribieron los dos en sus respectivas cuentas de Instagram…dando a entender que con el tercer crío podría venir el cuarto, el quinto, el sexto…hasta llegar a los 9 y armar su propio equipo de beisbol…¡Eeesssoooo, pues¡…

