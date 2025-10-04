¿Por qué Bad Bunny usó el nombre 'El Conejo Malo'?: siete cosas de la vida del famoso que no conocías

Suscríbete a nuestros canales

Aunque mucha gente conoce su fama mundial, la vida de Bad Bunny esconde detalles sorprendentes sobre sus inicios humildes, sus pasiones secretas y su visión personal y antes de llenar estadios, el camino a la fama implicó trabajo duro y dedicación, a menudo lejos de los reflectores.

Como en los últimos días el nombre del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del cantante), se ha hecho viral gracias a su futura participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026, te queremos mostrar detalles de su vida que no conocías.

De cajero a ídolo: siete cosas que no sabías de la vida de Bab Bunny

Trabajó en un Supermercado: Mucho antes de su primer contrato discográfico, Bab Bunny llegó a trabajar como empacador y luego como cajero en un supermercado Econo en Vega Baja, Puerto Rico. Durante su tiempo libre, subía sus primeras canciones a la plataforma SoundCloud. Estudió Comunicación: Además, se conoce que el cantante de 31 años asistió a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y cursó dos años de la carrera de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, se sabe que abandonó sus estudios para dedicarse por completo a su sueño musical. Cantó en el Coro de la Iglesia: De los 5 a los 13 años, el cantante fue miembro del coro de la iglesia de su barrio, convirtiendo este acto en sus primeras nociones de música. Origen del "Conejo Malo": El nombre artístico proviene de una fotografía de su infancia, en la que aparece disfrazado de conejo en un festival escolar, visiblemente enojado por la ropa que le obligaron a usar. La imagen inspiró el apodo. Obsesión con los Lentes: Sus icónicos lentes de sol cumplen un sueño de la infancia de Benito, debido a que en una entrevista confesó que de niño quería usarlas todo el tiempo, incluso de noche. Familia Prohibió el Género Urbano: A pesar de su éxito, la música urbana encontró restricciones dentro de su hogar, debido a que sus padres solo le permitieron escuchar a Tego Calderón en casa; el resto del tiempo, la familia escuchaba boleros, salsa y música clásica. Fanático de la Lucha Libre: Para nadie es un secreto que el artista ama la WWE. Él mismo participó en WrestleMania 37, donde cumplió el sueño de todo fanático al competir y ganar un combate en el ring.

Cabe destacar que, Bab Bunny siempre utiliza su plataforma para honrar su historia y defender su identidad.

