¡Qué romántico! Este artista venezolano sorprende a su novia en Central Park

Rafael Llorente, integrante del exitoso dúo venezolano Rafa y Chinin, sorprendió a su novia Ariana con una elaborada propuesta de matrimonio en Central Park, Nueva York. Bajo un cielo despejado y rodeados de la vegetación del pulmón verde neoyorquino, el cantante se arrodilló frente a un picnic de lujo.

La pareja, que cumple dos años de relación este mes, había mantenido en secreto sus planes de matrimonio aunque fans cercanos sospechaban por las recientes publicaciones de Ariana mostrando viajes románticos. Mientras tanto, el dúo se encuentra en medio de su gira promocional de su exitoso free cover, fans esperan ansiosos anuncios de nuevas presentaciones, en las que Ariana ya acompañará al cantante como su esposa.

