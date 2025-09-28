Reaparece Tom Holland tras su accidente en el set de Spider-Man: este es su mensaje

Suscríbete a nuestros canales

Tom Holland reapareció públicamente después del preocupante accidente que lo obligó a detener el rodaje de "Spider-Man: Brand New Day". El actor usó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, confirmando que "está mejorando" de la conmoción cerebral que sufrió en el set.

La cuerda que se rompió: Detalles del accidente que frenó la película

El susto ocurrió durante la filmación de una acrobacia. Fuentes cercanas a la producción revelaron que el incidente se debió a un fallo en el equipo: una cuerda de su arnés de seguridad se rompió, provocando que Holland se golpeara la cabeza.

Aunque la lesión fue catalogada como una conmoción cerebral leve, obligó a la producción de Marvel y Sony a tomar una decisión drástica:

Pausa de dos semanas: La filmación de "Spider-Man: Brand New Day" se detuvo por completo hasta que el actor reciba el alta médica total.

¿Afectará el estreno? Un testigo afirmó que, por ahora, el retraso "no afectará la fecha de estreno" de la película, programada para el 31 de julio del próximo año.

Costos millonarios: El precio de parar a Spider-Man

Detener un rodaje de Hollywood tiene un alto impacto financiero. Según reportes, cada día de inactividad de una superproducción de esta magnitud representa un fuerte golpe económico para los productores.

Las fuentes detallaron que cada jornada de rodaje de "Spider-Man" podría costar hasta 1.5 millones de libras (aproximadamente 34 millones de pesos mexicanos). La presión es inmensa, pero la prioridad es la salud de la estrella.

Reaparición en familia: "Me siento mejor y estoy mejorando"

Horas después del accidente, Holland compartió un emotivo video en Instagram sobre la reciente gala benéfica de The Brothers Trust, la fundación que dirige con sus hermanos.

En su mensaje, el actor se disculpó por haberse retirado temprano del evento y agradeció a su familia, bromeando sobre la participación de su padre como presentador. La publicación se convirtió en el primer parte oficial de su estado de salud para los fans: "Me siento mejor y estoy mejorando", escribió Holland, poniendo fin a días de preocupación.

En las imágenes del evento, se le ve junto a su prometida Zendaya y su compañero Jacob Batalon, mostrando que el apoyo de su círculo cercano es clave en su recuperación antes de volver al traje arácnido.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube