¡Se dieron el Sí! Selena Gómez celebra sus nupcias junto a Benny Blanco: conoce los detalles

La cantante y actriz estadounidense, Selena Gómez, celebró este sábado 27 de septiembre sus nupcias junto a Benny Blanco.

A través de sus redes la intérprete de Mabel, difundió varias imágenes de lo que sería el matrimonio entre ambos.

Selena Gómez y Benny Blanco

En la publicación de la actriz, compartió solo un escrito de la fecha de este día junto a unos corazones, de inmediato sus seguidores e internautas comenzaron a felicitarla por su matrimonio.

En las imágenes que dfundió Selena, se le ve con un elegante vestido blanco de corte clásico, diseñado y personalizado para ella por el reconocido diseñador Ralph Lauren.

Íntima ceremonia

La boda se celebró este sábado en California, durante una íntima ceremonia a la que asistieron diversos artistas, entre los que resaltan Taylor Swift, Paris Hilton, Steve Martin, Paul Rudd y Martin Short.

