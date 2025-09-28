Famosos

¡Se dieron el Sí! Selena Gómez celebra sus nupcias junto a Benny Blanco: conoce los detalles

Usó un elegante vestido blanco de corte clásico, diseñado y personalizado para ella

Por Selene Rivera
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 08:58 pm
Foto: Referencial

La cantante y actriz estadounidense, Selena Gómez, celebró este sábado 27 de septiembre sus nupcias junto a Benny Blanco.

A través de sus redes la intérprete de Mabel, difundió varias imágenes de lo que sería el matrimonio entre ambos.

Selena Gómez y Benny Blanco

En la publicación de la actriz, compartió solo un escrito de la fecha de este día junto a unos corazones, de inmediato sus seguidores e internautas comenzaron a felicitarla por su matrimonio.

En las imágenes que dfundió Selena, se le ve con un elegante vestido blanco de corte clásico, diseñado y personalizado para ella por el reconocido diseñador Ralph Lauren.

Íntima ceremonia

La boda se celebró este sábado en California, durante una íntima ceremonia a la que asistieron diversos artistas, entre los que resaltan Taylor Swift, Paris Hilton, Steve Martin, Paul Rudd y Martin Short.

 

Sabado 27 de Septiembre - 2025
