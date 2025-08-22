Ricardo Montaner se pronuncia tras apagones en Dominicana: exige respuestas del presidente Luis Abinader

Suscríbete a nuestros canales

Ricardo Montaner utilizó su cuenta de X para denunciar los prolongados apagones que afectan su residencia en Los Róbalos, Samaná. El cantante de "El poder de tu amor" compartió una fotografía donde se ve a su esposa, Marlene Rodríguez Miranda, sentada en una mesa iluminada únicamente por velas con evidente expresión de molestia. "#Samana es el mismo paraíso, @EdenorteRD hace que parezca el mismo infierno", escribió el artista, dirigiendo su queja directamente al presidente Luis Abinader con un urgente "SOCORRO !!!".

Aunque Montaner ha calificado repetidamente a Samaná como un "paraíso" en diversas entrevistas, los constantes fallos del servicio eléctrico están afectando su calidad de vida. La empresa distribuidora Edenorte, señalada por el artista, acumula quejas similares de residentes en la zona turística según reportes de Listín Diario. El problema contrasta con la imagen idílica que proyecta la región, donde el artista tiene su casa soñada y recibe frecuentemente a otras celebridades como Alejandro Sanz y Luis Fonsi.

Reacciones y solidaridad en línea

La publicación del cantante rápidamente genero reacciones variadas, con usuarios dominicanos compartiendo experiencias similares. Medios locales como Hoy Digital confirmaron que la zona lleva semanas con intermitencias eléctricas que afectan tanto a residentes como negocios turísticos. Muchos seguidores recordaron que Montaner obtuvo la nacionalidad dominicana en 2018 por su amor al país, lo que añade peso a su crítica sobre los servicios básicos.

Los apagones en República Dominicana han sido históricamente un problema recurrente, aunque el gobierno de Abinader había prometido mejoras en la infraestructura eléctrica. Montaner, quien también tiene propiedades en Miami y Argentina, eligió Samaná como su residencia principal desde 2020, haciendo de esta crítica un llamado de atención sobre la necesidad de priorizar la estabilidad energética en áreas clave para el turismo.

