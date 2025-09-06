Salsa y merengue en alto nivel: leyendas musicales llegan al Círculo Militar

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 18 de octubre, Caracas se vestirá de gala para recibir un evento que promete ser un viaje a través de la historia musical de América Latina.

En el Salón Venezuela del Círculo Militar se congregarán algunas de las figuras más influyentes de la salsa y el merengue en una noche que celebrará la rica herencia sonora que marcó a generaciones enteras.

Este encuentro no es solo un concierto, sino un homenaje a la alegría y el ritmo que definieron una época.

Cuatro leyendas de la música en un mismo escenario

El evento, organizado por Fuerza Felina, contará con la participación de Luigi Texidor y José Mangual Jr., junto con la icónica orquesta Billo’s Caracas Boys y la inigualable Orquesta Los Satélites de Venezuela.

El ambiente, lleno de nostalgia y sabor, está diseñado para revivir los mejores momentos de la rumba con un repertorio que hizo bailar a millones.

La venta de entradas ya está disponible a través de la plataforma de Maketicket.com.ve.

Íconos de la Salsa: Luigi Texidor y José Mangual Jr.

Luigi Texidor y José Mangual Jr. son dos nombres fundamentales en el universo de la salsa.

Texidor, nacido en Puerto Rico, es una de las voces más reconocidas del género. Su carrera despegó en los años 60 como parte de la orquesta de Bobby Valentín, donde su estilo vocal, inconfundible y lleno de energía, lo catapultó a la fama.

Por su parte, el neoyorquino José Mangual Jr. es una leyenda viva de la percusión. Hijo del célebre bongocero José Mangual Sr., su talento como bongosero, percusionista y vocalista lo ha convertido en un pilar del sonido de la salsa.

Mangual Jr. fue parte de la orquesta de Willie Colón y Héctor Lavoe, donde participó en álbumes icónicos como Cosa Nuestra.

Sus habilidades no se limitan a la percusión; también es un reconocido corista, y su voz ha enriquecido innumerables producciones a lo largo de su extensa y exitosa carrera.

El sabor de Venezuela en el concierto

Venezuela no podía faltar en este tributo al ritmo latino. La Billo's Caracas Boys, fundada por el maestro Luis María Frómeta, es una de las orquestas más emblemáticas del país.

Su música, una mezcla perfecta de merengue, bolero y otros ritmos caribeños, se ha convertido en la banda sonora de las fiestas venezolanas. Canciones como "Epa Isidoro", "Pasito Tun Tun" y "La Vaca Vieja" son parte del ADN cultural del país.

A lo largo de sus casi 90 años de historia, la orquesta evolucionó pero mantiene la esencia y el sabor que la caracterizaron desde sus inicios.

La Orquesta Los Satélites de Venezuela también se une a esta fiesta. Con una trayectoria sólida, esta agrupación se ganó un lugar especial en el corazón de los venezolanos gracias a su estilo alegre y su habilidad para fusionar la salsa con otros géneros.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube