¿Se retira Don Omar de los escenarios? Esto fue lo que respondió su equipo

El equipo del ícono del genero reguetón, Don Omar, desmintió este viernes el retiro musical del artista.

En una entrevista a la agencia de noticias EFE, el equipo del artista puertorriqueño habló sobre sus planes a futuro.

Falso retiro musical

"Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario", aseguró su equipo.

Asimismo, señalan que el puertorriqueño actualmente prepara un nuevo disco y diversas presentaciones para el próximo año 2026.

En este sentido, resaltan que "sus palabras fueron malinterpretadas", esto surgió tras una entrevista con una cadena hispana de noticias, donde Don Omar habló sobre su legado musical.

Entrevista de Don Omar

"Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida", dijo el artista.

Agregó que "Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón", afirmó Don Omar a Telemundo.

¿Cuáles son los futuros planes?

En este sentido, explicó que quiere "preparar un nuevo disco inédito y lanzarlo en 2026", además de hacer una gira global.

