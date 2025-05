Shakira modifica letra de la exitosa canción La Bicicleta: elimina la mención a Pique

Suscríbete a nuestros canales

Shakira modificó una línea de la canción La Bicicleta —originalmente grabada con Carlos Vives en 2016— durante su presentación en la gira Las mujeres ya no lloran World Tour en Norteamérica. En lugar de cantar “que si a Pique algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona”, la barranquillera entonó: “que si a ese tipo algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona”.

La cantante compartió el fragmento en Instagram con el mensaje: “Lleva, llévame en tu bicicleta”, en referencia al tema. Los seguidores celebraron el cambio en los comentarios: “amo como le cambió la letra”, “ese tipo que se quede en Barcelona”, y “solo Shakira puede hacer que dos ruedas suenen como una fiesta global”.

La gira, que inició el 13 de mayo en Charlotte (Estados Unidos), incluyó presentaciones en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Shakira continuará recorriendo ciudades norteamericanas hasta finales de junio, tras concluir la etapa latinoamericana en febrero con shows en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Río de Janeiro, São Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Aunque la artista ha reprogramado algunas fechas, mantiene un ritmo intenso en su agenda, consolidando su regreso a los escenarios tras su separación de Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos: Milan y Sasha.

