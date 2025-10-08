¿Taylor Swift rechaza el Super Bowl? Esta es la verdad sobre su participación al evento de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista llena de sinceridad, Taylor Swift desmintió los rumores persistentes sobre una supuesta invitación oficial para animar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, y dejó claro que su atención está centrada en su prometido, el jugador Travis Kelce.

La cantante, quien regresó en televisión luego de tres años sin aparecer en un programa, explicó sus motivaciones, refiriéndose a su nuevo disco y detalles íntimos sobre su relación con el futbolista.

Claridad sobre el show del Super Bowl

Swift reveló que en algunas ocasiones le han preguntado cómo se siente con la idea de participar en el espectáculo del medio tiempo, pero enfatizó que “eso no es una oferta oficial” ni un contrato para toda la temporada de la NFL. La cantante subrayó que prefiere mantenerse al margen de esa presión porque no ha recibido una invitación formal para ese show tan icónico.

Explicó que cuando inicia la temporada ella solo se concentra en su prometido y que no podría estar pendiente de dar un buen show y además la participación de su novio, Swift prefiere centrarse en lo que Travis hace dentro del juego sin interferir con su rol profesional.

Nueva música, estilo y romanticismo bajo control

Swift también habló de su más reciente disco con el que ha recopilado récords en múltiples plataformas y calificó esta producción como “un momento muy especial”, asegurando que en esta nueva etapa de su vida se siente “más atrevida, divertida y coqueta”.

Para sus fanáticos, esos que siguen paso a paso de vida privada contó que Travis habría guardado el diamante del anillo mucho tiempo antes de entregárselo públicamente, y que él mismo participó en el diseño y personalización de la joya, la cual detalló que es “muy elegante y hermosa”, reflejo de la complicidad y el cuidado detrás de esa propuesta.

Sobre su compañía en la boda de Selena Gómez aclaró que apoya plenamente la relación de su amiga y que Benny Blanco es una excelente persona.

