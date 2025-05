Tres años sin celular: Woody Harrelson detalla por qué decide no usar la tecnología digital

Suscríbete a nuestros canales

El actor Woody Harrelson sorprendió recientemente al revelar que desde hace tres años vive completamente desconectado del celular. La confesión la hizo durante una entrevista en el pódcast “Where Everybody Knows Your Name”, que co-conduce junto a su colega Ted Danson según reseñó Popular.

Harrelson explicó que tomó la decisión tras darse cuenta de cuánto tiempo pasaba usando el dispositivo, especialmente enviando mensajes. En un intento por reducir su dependencia, estableció un límite diario de dos horas, pero descubrió que ya lo había excedido antes de media mañana. "Me gusta estar en contacto con la gente, de alguna forma, pero no me gusta tener un apéndice en mi apéndice", comentó con humor.

Más allá de la anécdota, el actor aseguró que su objetivo principal era recuperar presencia en su vida diaria. Al dejar de estar disponible constantemente, sintió que ganaba en bienestar personal y claridad mental. Aunque reconoció que ahora depende de otras personas para comunicarse por teléfono, no se muestra arrepentido.

