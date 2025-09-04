Tributo a U2 en Venezuela: conozca las fechas y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La banda italiana Zen Garden rendirá un tributo a U2 en Venezuela con dos presentaciones.

El próximo 25 de octubre en la Concha Acústica de Bello Monte, según el reporte en NDP.

La banda se esfuerza por replicar la música y la imagen de U2 en sus conciertos.

Tributo a U2 en Venezuela

Zen Garden ha actuado tanto en Italia como en otros países, y ahora es el turno de traer su descarga de música a Venezuela.

Además, el 24 de octubre estarán presentes en Valencia, estado Carabobo.

El vocalista Zeno Sala se ha especializado en cantar lo más parecido a Bono, vocalista de U2, por lo que se ha ganado el derecho de presentarse en tarimas del mundo entero con este homenaje.

Los fans de U2 tendrán en Zen Garden la oportunidad de disfrutar del espectáculo como si se tratara de la banda original, pues el sonido y la imagen que muestran los italianos son fieles a los irlandeses.

Faltan dos años para la próxima gira de U2, y Venezuela no estará incluida en su periplo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube