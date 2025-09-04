Música

Tributo a U2 en Venezuela: conozca las fechas y ubicaciones

Faltan dos años para la próxima gira de U2, y Venezuela no estará incluida en su periplo. 

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 12:42 pm

La banda italiana Zen Garden rendirá un tributo a U2 en Venezuela con dos presentaciones.

El próximo 25 de octubre en la Concha Acústica de Bello Monte, según el reporte en NDP.

La banda se esfuerza por replicar la música y la imagen de U2 en sus conciertos.

Tributo a U2 en Venezuela

Zen Garden ha actuado tanto en Italia como en otros países, y ahora es el turno de traer su descarga de música a Venezuela.

Además, el 24 de octubre estarán presentes en Valencia, estado Carabobo.

El vocalista Zeno Sala se ha especializado en cantar lo más parecido a Bono, vocalista de U2, por lo que se ha ganado el derecho de presentarse en tarimas del mundo entero con este homenaje.

Los fans de U2 tendrán en Zen Garden la oportunidad de disfrutar del espectáculo como si se tratara de la banda original, pues el sonido y la imagen que muestran los italianos son fieles a los irlandeses.

Faltan dos años para la próxima gira de U2, y Venezuela no estará incluida en su periplo. 

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
viral
Nueva York
belleza
Jueves 04 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América