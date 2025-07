"Los tratan como si no fueran seres humanos": denuncian irregularidades en los centros de detención de migrantes de Florida

Suscríbete a nuestros canales

Human Rights Watch, junto a Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South, lanzó un informe con detalladas pruebas de trato degradante y condiciones peligrosas en tres centros de detención migratoria en Florida: el Centro de Procesamiento Krome, el Centro Transicional de Broward (BTC) y el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami.

Este informe pone en evidencia una crisis humanitaria en la gestión de detenciones migratorias en Florida, destacando graves violaciones a la dignidad y a los derechos de quienes se encuentran bajo custodia oficial.

¿Cuáles son las condiciones denunciadas?

De acuerdo con el informe presentado, estas son las condiciones a las que son sometidos los migrantes:

Hacinamiento extremo : celdas diseñadas para pocas personas alojan a múltiples detenidos por largos periodos, funcionando a niveles superiores al triple de su capacidad.

: celdas diseñadas para pocas personas alojan a múltiples detenidos por largos periodos, funcionando a niveles superiores al triple de su capacidad. Frío intenso y falta de higiene : detenidos permanecen en ambientes congelantes sin mantas, higiene ni acceso a duchas o baños adecuados.

: detenidos permanecen en ambientes congelantes sin mantas, higiene ni acceso a duchas o baños adecuados. Atención médica negligente: personas con diabetes, asma o VIH no recibieron tratamiento oportuno, lo que habría causado al menos dos muertes por negligencia médica.

¿Y los abusos sufridos?

En el FDC, migrantes fueron obligados a comer arrodillados y con las manos encadenadas a la espalda, práctica descrita como “comer como perros. Detenidos señalaron que quienes protestaban eran sometidos a uso excesivo de fuerza, tortura física y aislamiento como represalia por solicitar atención.

Mujeres alojadas en el centro masculino de Krome no contaban con acceso a privacidad, duchas ni instalaciones adecuadas a su género.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube