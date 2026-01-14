Cómo comprar entradas para los shows de BTS en Estados Unidos: precios estimados de los boletos

Suscríbete a nuestros canales

La banda surcoreana, BTS, anunció su tan esperado regreso a los escenarios internacionales tras una pausa musical para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea. La gira comienza en abril de 2026 y se extenderá hasta el 2027.

El BTS World Tour llegará a cinco continentes y 34 ciudades, por ahora. Para la compra de los boletos en Estados Unidos es necesario tener un usuario en la plataforma de Ticketmaster.

Tan solo en EEUU tendrán más de 20 conciertos, con al menos dos shows por ciudad.

¿Cuáles son las fechas de los conciertos del BTS World Tour en Estados Unidos?

Tampa, Florida: 25 y 26 de abril.

El Paso, Texas: 2 y 3 de mayo.

Stanford, California: 16 y 17 de mayo.

Las Vegas, Nevada: 23, 24 y 27 de mayo.

East Rutherford, Nueva Jersey: 1 y 2 de agosto.

Foxborough, Massachusetts: 5 y 6 de agosto.

Baltimore, Maryland: 10 y 11 de agosto.

Arlington, Texas: 15 y 16 de agosto.

Chicago, Illinois: 27 y 28 de agosto.

Los Ángeles, California: 1, 2, 5 y 6 de septiembre.

En redes sociales se especula que el escenario será de 360 grados por el mapa que muestran para los shows en Corea, esto quiere decir que el aforo será mayor para cada estadio donde se presentarán.

De acuerdo a las últimas giras, estas son las estimaciones de las entradas para los próximos conciertos de BTS:

Entradas económicas (Nosebleed / Upper Tier): Entre 75 y 180 USD.

Asientos de nivel intermedio (Mid-Level Seating): Entre 200 y 400 USD.

Ubicaciones preferenciales (Lower Bowl / Floor): Entre 450 y 700 USD.

VIP / Soundcheck: Desde 750 hasta más de 1.500 USD (incluyen beneficios exclusivos).

Platinum / Resale: Entre 1.500 y más de 5.000 USD, dependiendo de la demanda y la ciudad.

Paso a paso para comprar los boletos

1 - Tener una cuenta en Ticketmaster

Para la compra de las entradas del BTS World Tour se debe tener una cuenta activa en Ticketmaster, esta misma debe tener todos los datos verificados, como correo electrónico y los métodos de pago (con el número de la cuenta).

2 - Ingresar temprano

La venta general de boletos será este 24 de enero, se recomienda ingresar al portal oficial unos 30 minutos antes de la hora para el inicio de la venta.

En la sala de espera se debe estar unos 10-15 minutos antes, Al dar la hora exacta, el usuario pasa a una fila virtual.

Es importante no cerrar ni refrescar la página, ya que esto hace que se pierda el lugar.

3 - Comprar rápido

Una vez que se active el turno, el comprador verá el mapa del estadio. Los puntos de color son asientos disponibles.

Es recomendable actuar rápido y no buscar el asiento perfecto. Lo mejor es seleccionar los que están disponibles a primera vista.

Luego, el usuario tendrás unos pocos minutos (usualmente entre 5 y 10) para completar la transacción.

4 - Confirmación

Una vez realizada la compra, Ticketmaster envía un correo de confirmación. En la página web, los boletos aparecerán en la sección "My Events".