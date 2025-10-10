Emergencia en New Jersey: ¿qué decretó la gobernadora y cuándo se levantarán las restricciones?

Suscríbete a nuestros canales

Nueva Jersey declarará estado de emergencia en sus 21 condados desde las 10:00 p.m. de este sábado, en anticipación a la tormenta nor'easter que se espera comience a afectar la región el domingo y continúe hasta el lunes, según informó la gobernadora interina Tahesha Way. El estado de emergencia se mantendrá activo hasta que las autoridades confirmen que la situación de emergencia ha terminado.

Se espera vientos sostenidos de hasta 60 millas por hora, lluvias localizadas que podrían alcanzar hasta 5 pulgadas y oleaje muy intenso, capaz de provocar erosión significativa en las playas y el colapso de dunas.

“A partir del domingo, una tormenta costera peligrosa comenzará a impactar nuestro estado, generando condiciones climáticas extremas en varios condados, en especial en las áreas costeras. Ante esta situación, declaro el estado de emergencia para los 21 condados como una medida preventiva, autorizando la activación del personal de servicios de emergencia según sea necesario. Llamo a todos los residentes de Nueva Jersey a actuar con precaución, seguir de cerca los pronósticos y las alertas meteorológicas, estar informados sobre los protocolos de evacuación y evitar salir a la carretera salvo que sea estrictamente necesario” dijo la gobernadora interina Way .

Un Nor'easter es un fenómeno climático que afecta la costa este de Norteamérica, denominado así por los vientos predominantes provenientes del noreste sobre la zona costera. Estas tormentas pueden presentarse en cualquier época del año, aunque su mayor severidad se registran entre septiembre y abril.

El desarrollo de estas tormentas está influenciado por la interacción del aire frío ártico, con el aire cálido de las aguas costeras. Estas tormentas pueden traer precipitaciones en forma de nieve intensa, acompañadas de fuertes vientos, lo que puede generar ventiscas y acumulaciones de nieve que pueden bloquear viviendas y vías de comunicación.

Antes de que llegue la tormenta, asegúrese de que su casa, oficina y vehículos cuenten con los suministros necesarios. Asegúrese de que sus mascotas también tengan lo esencial durante una tormenta invernal.

Medidas de emergencia en exteriores durante la tormenta

Buscar refugio seco.

Si no hay refugio cercano, construir un cobertizo, cortavientos o una cueva de nieve, y encender una fogata para calentarse y atraer ayuda. Colocar piedras alrededor para reflejar el calor.

Derretir nieve para beber agua, ya que comer nieve sin derretir puede reducir la temperatura corporal.

Realizar movimientos vigorosos de brazos, piernas y dedos para mantener la circulación y el calor, evitando esfuerzos excesivos que puedan provocar infartos o hipotermia.

Medidas de emergencia en vehículos durante la tormenta

Reducir la velocidad, ya que las carreteras pueden estar resbaladizas.

Asegurarse de que el vehículo esté despejado de hielo antes de salir.

Avisar a alguien acerca del destino y ruta.

Tener cargado el teléfono móvil, un cargador para el coche y un kit de emergencia.

En caso de "colearse en la vía", mantener la calma, soltar el acelerador y girar en la dirección deseada. Para vehículos con frenos antibloqueo (ABS), presionar con firmeza sin bombear.

Si hay baja visibilidad, detenerse en un lado con las luces apagadas y usar el freno de mano.

Si el vehículo se queda atascado, permanecer en él, hacer funcionar el motor unos minutos cada hora, limpiar la nieve del tubo de escape y usar señales visibles como encender las luces y colocar un pañuelo brillante o levantar el capó para indicar ayuda.

Medidas de emergencia en el interior de su vivienda durante la tormenta

Quedarse en casa, utilizando medidas de seguridad para evitar incendios asociados con la calefacción.

Cerrar habitaciones innecesarias, cubrir grietas y persianas para conservar calor.

Comer y beber alimentos energéticos y bebidas sin cafeína ni alcohol para mantener el calor corporal y prevenir la deshidratación.

Usar varias capas de ropa holgada y ligera, quitándosela si se sobrecalienta para evitar transpiración y posterior enfriamiento.

Luego de la tormenta, cuando la nieve y el hielo se derriten, es tentador liberarse del encierro y salir a la carretera. Pero la nieve derretida puede causar inundaciones, las carreteras parcialmente despejadas pueden estar heladas o bloqueadas, y los arroyos y ríos a menudo se desbordan por la nieve. Las fuertes nevadas pueden haber derribado cables eléctricos y causado fugas de gas; ambos pueden ser mortales, pero no son evidentes a primera vista. Siga los consejos de las autoridades locales.

Con información del National Weather Service.

