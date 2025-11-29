¿Sin horno? No lo necesitarás para preparar esta tarta de yogur

Suscríbete a nuestros canales

Cada día se populariza más la forma de preparar torta con la modalidad de hacerla sin hornear. Esto se debe a su facilidad, rapidez y practicidad a la hora de elaborarlas –esto sin contar con lo rica que quedan-.

La torta de yogur es una de ellas, la cual te enseñaremos a preparar sin necesidad de cocinarla en el horno. Esto te dará un rico postre que podrás acompañar con tu fruta o mermelada favorita.

Torta de yogur

Ingredientes para 8 porciones

150 g de galletas.

80 g de mantequilla.

100 ml de leche.

Azúcar, 100 g.

250 g de nata para montar.

500 g de yogur griego.

1 sobre de cuajada para postres.

Foto: Freepik

Preparación

- Tritura las galletas con una batidora y una vez trituradas, le añades la mantequilla a temperatura ambiente y mezclas bien hasta obtener una masa homogénea.

- Enmantequilla un molde desmontable y coloca la masa de galleta en la base. Reserva en la nevera.

- Mezcla la leche con el azúcar y calienta a fuego suave hasta que el azúcar se disuelva.

- Una vez disuelto el azúcar, añade la nata y el yogur y mezcla bien hasta que todos los ingredientes se integren. Deja calentar por 5 minutos sin dejar de remover para que no se pegue la mezcla a la olla.

- Añade la cuajada, mezcla bien hasta disolver y retira del fuego.

- Vierte la mezcla en el molde con la galleta y refrigera, mínimo 4 horas, o hasta que se solidifique.

- Una vez cuajada podrás desmoldar y servir.

- Puedes colocar por encima de la torta, frutas picadas, mermelada de tu sabor preferido o, si eres golosa, ¡ambas!

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube