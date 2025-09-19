Tiktoker da el secreto oculto en el maquillaje: dile adiós al acné en simples pasos

Suscríbete a nuestros canales

El acné es una afección cutánea que se manifiesta como una respuesta del cuerpo al exceso de sebo, la sustancia aceitosa que lubrica la piel. Cuando las glándulas sebáceas producen demasiado sebo, los poros se obstruyen. Esto crea un ambiente propicio para el crecimiento de una bacteria llamada cutibacterium acnes, que a menudo vive en la piel sin causar problemas.

La combinación de sebo, células muertas y bacterias provoca la inflamación, dando lugar a los característicos granos, puntos negros y quistes.

Esta condición puede afectar a cualquier persona, sin importar su género o edad. Aunque es más común en adolescentes y adultos jóvenes debido a los cambios hormonales de la pubertad, también se presenta en bebés, niños e incluso adultos.

Cubre tu acné fácilmente

La tiktoker Sabrina, quien se especializa en consejos para tu rostro, asegura que para cubrir el acné con maquillaje, la clave está en la preparación de la piel y la técnica de aplicación.

A continuación, te explicamos los pasos sugeridos por Sabrina para lograr un resultado uniforme y natural, de manera de olvidarte de tu acné por horas.

Prepara la piel: limpia tu rostro con un limpiador suave y no comedogénico. Luego, aplica una crema hidratante ligera para que la piel esté lista para el maquillaje. Si el grano está inflamado, un truco es aplicar un poco de frío en la zona (con un paño, no directamente) durante unos minutos para bajar la hinchazón.

Corrige el color: si los granos son rojos, un corrector verde es tu mejor aliado, ya que el verde neutraliza el rojo. Aplica una pequeña cantidad directamente sobre el grano con una brocha fina o el dedo, dando ligeros toques. Si las marcas son de un tono más marrón, puedes usar un corrector amarillo o un corrector del tono de tu piel.

Aplica la base: usa una base de maquillaje de cobertura media a alta, preferiblemente una fórmula libre de aceites y no comedogénica para evitar obstruir los poros. Aplica la base sobre todo el rostro con una esponja o brocha, dando suaves toques, especialmente en las zonas con corrector, para no arrastrar el producto.

Sella y finaliza: para asegurar la duración del maquillaje y matificar la piel, sella todo con polvos translúcidos. Aplícalos con una brocha grande, haciendo ligeros toques. Evita usar iluminador o colorete directamente sobre las zonas con acné, ya que esto podría acentuar la textura.

Es fundamental limpiar bien tus brochas y esponjas con regularidad para evitar la acumulación de bacterias que puedan agravar el acné. Al final del día, desmaquíllate completamente para que tu piel respire.

