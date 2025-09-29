Papa asada en freidora de aire: el chef Jamie Oliver tu ayuda a ahorrar tiempo con sus consejos milagrosos

Suscríbete a nuestros canales

En una época en que la cocina busca cada vez más eficiencia y opciones saludables, surge una tendencia que conquista paladares y cocinas: la papa asada en la freidora de aire. Lejos de la pesada leña u hornos lentos, hoy basta con programar temperatura y tiempo, y dejar que el equipo se encargue.

Este método combina la textura interior mullida de la papa con una piel exterior crujiente, lo que la convierte en un plato estrella para almuerzos o cenas ligeras.

Según la receta del reconocido chef Jamie Oliver en su sitio web, la “Air-fryer jacket potato” permite ahorrar tiempo y energía sin sacrificar el sabor clásico de la papa asada.

El método consiste en perforar la papa, frotarla con aceite de oliva y sal, y colocarla en la freidora a 180 °C durante 40 minutos, girando a mitad de cocción si el aparato tiene cesta.

Lo que normalmente requeriría un horno convencional se reduce sustancialmente gracias al flujo de aire caliente que cocina uniformemente y genera una piel sabrosa sin exceso de grasa.

La propuesta de Oliver no se queda solo en la papa pura: sugiere acompañamientos para elevar el platillo. Por ejemplo, una mezcla de baked beans caseros y queso cheddar rallado, o una ensalada tipo “rainbow slaw” de repollo, zanahoria, manzana, cebolla y pepinillos, aliñada con aceite de oliva y hierbas.

Otras sugerencias incluyen cebolla caramelizada con tocineta y queso crema, o una versión de atún con tomate y hojas verdes.

Papa asada en airfryer

Ingredientes para 2 porciones

2 papas

2 cucharaditas de ceite de oliva (una por papa)

Sal marina, al gusto

Foto: jamieoliver.com

Preparación

- Pincha cada papa varias veces con un cuchillo.

- Frota con aceite de oliva y espolvoréale la sal.

- Coloca en la freidora de aire a 180 °C durante 40 minutos (girar a mitad si es necesario).

- Abrir la papa por la mitad y rellenar con tus toppings favoritos.

