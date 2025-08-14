Este es el secreto de Bill Gates para una plena salud mental: creador de Microsoft tiene su ritual para tener su cerebro siempre activo y renovado

Suscríbete a nuestros canales

La salud mental es para el magnate Bill Gates una “herramienta” esencial para potenciar su inteligencia y mantener la motivación.

El creador de Microsoft es uno de los empresarios más influyentes a nivel mundial, además, es un ícono de la productividad, reconocido por sus eficientes técnicas de trabajo y lectura; métodos que le ayudan a mejorar la concentración y lograr el éxito profesional.

¿Cómo cuida su salud mental Bill Gates?

Hablar de salud mental hace mención al bienestar emocional, psicológico y social. Es decir, esta afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda según MedlinePlus a determinar cómo manejar el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones.

Esta es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez, porque ayuda estar físicamente saludable, enfrentar el estrés de la vida, tener relaciones sanas, trabajar productivamente, y hasta alcanzan su completo potencial.

Todo ello lo tiene claro Bill Gates y reconoce que es por ello que ha convertido la introspección en uno de los pilares de su éxito.

Un ritual clave

Gates ha compartido en una entrevista con GQ que, dos veces al año se aparta de sus obligaciones para dedicarse a la llamada “Semana de la Reflexión”.

Comparte la web Infobae que este ritual personal es un espacio de aislamiento, que según el empresario le permite fomentar su inteligencia, mantener la motivación y además, cuidar su bienestar mental.

“Durante esta semana, Gates elige una cabaña en el bosque, lejos de cualquier distracción, donde se dedica plenamente a leer, reflexionar y recargar energías. El acceso está restringido incluso para familiares y empleados, lo que le permite alcanzar un estado de pensamiento ininterrumpido”.

Incluso, confesó que durante esa semana su compromiso con la concentración es tal que no revisa ni siquiera su propio correo electrónico para evitar distracciones, refiere El Cronista.

El empresario también compartió que este período de aislamiento es una oportunidad para generar nuevas ideas y fortalecer su capacidad para cumplir metas.

Esta experiencia muestra que dedicar tiempo a rituales puede abrir la puerta a la reflexión y al crecimiento personal, además, mantenerse en óptimas condiciones mentales y conservar la energía necesaria para los proyectos que se desean emprender.

