Una especia es una sustancia de origen vegetal que se utiliza como condimento y aromatizante para realzar o dar sabor y color a las comidas. Según refiere la Inteligencia Artificial las especias son semillas, cortezas o flores, y se caracterizan por su aroma y, a menudo, por su sabor picante o perfumado.

¿Qué uso se le da a la especia?

Según datos históricos, se usaban en alimentación para sazonar, pero también como perfumes y en farmacología. “Incluso se quemaban para proporcionar buen olor a los interiores y en las ceremonias fúnebres”.

En la actualidad, generalmente tienen usos culinarios. Según los expertos del mundo de la gastronomía, las especias se usan en diversas cocinas del mundo para sazonar una gran variedad de platos, desde postres y salsas hasta adobos y guisos. Incluso, hay quienes pensando en sus propiedades medicinales la han incluido entre sus remedios caseros de confianza.

Beneficios para la salud

Una especia que no solo sirve de complemento de los postres es la canela, pues posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a mejorar la capacidad cognitiva y mejorar el estado de ánimo.

También en pequeñas cantidades, es uno de los alimentos con más hierro, comparte el nutricionista Alex Yáñez.

Refiere la web de Infobae que el nutricionista a través de sus redes sociales indicó que, una simple pizca diaria de esta especia “puede aportar más hierro que un puñado de lentejas, uno de los vegetales tradicionalmente reconocido como fuente de este nutriente”.

Este dato se confirma al revisar la tabla del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, según la cual “100 gramos de canela en polvo tienen cerca de 8,3 mg de hierro”. Esta cifra supera la de otros alimentos populares: “La misma cantidad de lenteja cocida tiene 3,3 mg, espinaca cruda tiene 2,7 mg, frijol negro cocido tiene 1,5 mg y carne de res a la parrilla, 2,4 mg”.

Partiendo de ello, el nutricionista señala que, para aprovechar mejor el hierro de la canela, se combine con vitamina C. “Prueba espolvorear canela en una rebanada de papaya o plátano”, o toma un té de canela entre comidas, no junto con ellas porque dificulta la absorción.

