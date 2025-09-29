Innovación oftalmológica: tratamiento en gotas alivia síntomas de la presbicia en minutos

Suscríbete a nuestros canales

La presbicia, o vista cansada, es una condición ocular degenerativa que afecta a la mayoría de las personas entre los 40 y 45 años. Este trastorno, causado por la pérdida gradual de la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos, tradicionalmente se ha corregido con lentes o cirugía.

Mejora notable en minutos

Sin embargo, un reciente avance farmacéutico ofrece una nueva alternativa. La agencia reguladora de medicamentos en Estados Unidos, la FDA (Food and Drug Administration), aprobó un nuevo tratamiento en forma de gotas oftálmicas para contrarrestar los efectos de la presbicia.

Se trata de una solución de uso diario, desarrollada por la compañía Lenz Therapeutics, cuyo principio activo es la aceclidina. Comercializadas bajo el nombre de Vizz™, estas gotas actúan sobre el músculo esfínter del iris, contrayendo la pupila e incrementando la profundidad de foco; lo que mejora significativamente la visión de cerca.

Según los ensayos clínicos de fase 3, denominados CLARITY 1, 2 y 3, que respaldaron la aprobación de la FDA, la aplicación diaria de las gotas de aceclidina puede proporcionar una mejora en la visión de cerca que se mantiene hasta por diez horas, con un inicio de acción rápido (alrededor de 30 minutos).

Si bien el fármaco ofrece una solución no invasiva y reversible, los especialistas advierten que podría ser ideal para pacientes con presbicia inicial y para un uso ocasional, recomendando precaución al conducir de noche o en condiciones de baja iluminación.

Aunque la aprobación por parte de la FDA está desde finales de julio de 2025 en Estados Unidos, aún no estaba disponible. Se estima que su lanzamiento comercial sea para finales del último trimestre de 2025.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube