Cuando de cuidar la salud se trata, Paul McCartney de 83 años ha adaptado a su vida algunos hábitos que impulsan su longevidad.

El cantante y compositor es vegano desde hace más de 30 años. Según refiere la Inteligencia Artificial, centra su dieta en alimentos vegetales ricos en fibra y proteínas, cono tallarines Pad Thai, ensalada panzanella, hamburguesas de yaca y nueces pecanas. Además, ha dejado de fumar y se enfoca en hábitos de cuidado personal.

¿Qué hace Pal McCartney para cuidar su salud?

Esta leyenda del rock internacional adoptó la dieta vegetariana en los años 70 justo a su primera esposa Linda. En primer lugar, por la ética animal, pero una vez vieron los beneficios para la salud, no hubo marcha atrás y así lo resumió en su libro “Fue una decisión conjunta y nunca miramos atrás. Fue una gran cosa para hacer”, comparte Infobae.

Además, el artista ha declarado que practica yoga en grupo, ejercicios de estiramiento, cardio sobre elíptica y trote en cinta.

Su día a día

El ex Beatle basa su alimentación en futas, verduras, legumbres, nueces y aceite de oliva virgen extra. Sin embargo, cuando regresa de gira luego de comer mucha comida de hotel, lo primero que hace es cocinar brócoli o alguna ensalada, pues eso lo hace sentir renovado, ha comentado en entrevistas.

Sin duda, uno de los pilares en la salud y longevidad del artista es mantener una vida sin carne.

Para él, la alimentación es clave, no obstante, su vitalidad no depende exclusivamente de la alimentación, por lo que la complementa con el yoga, la cual ocupa un lugar prioritario cuando de ejercitarse se trata. Además, confiesa que finaliza cada entrenamiento con una parada de cabeza perfectamente ejecutada.

Por otra parte, acompaña esta rutina con meditación, ya que “En momentos de locura, la meditación me ha ayudado a encontrar momentos de serenidad”. McCartney adoptó el hábito de la meditación en los años 60 y ha sido su herramienta para manejar el estrés y encontrar momentos de paz en su ajetreada vida.

Finalmente, y no menos importante, para conciliar el sueño, leer libros que no sean demasiado emocionantes le ayuda a inducir el sueño.

