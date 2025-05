El doloroso desafío que llevó una modelo de Only Fans a ser hospitalizada de emergencia: "definitivamente sobreviviré"

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, una modelo de Only Fans llamada Annie Knight, experimentó una situación alarmante que la llevó a una hospitalización de emergencia tras intentar romper el reto de acostarse con 1.000 hombres.

De acuerdo con C5N, la noticia se dio a conocer cuando la modelo australiana subió unas fotografías a sus redes sociales explicando que estaba en la clínica.

"Definitivamente, sobreviviré, pero es bastante doloroso y desagradable en este momento", mencionó Knight.

¿Cuál fue el reto de Annie Knight?

El pasado 18 de mayo de 2025, Annie Knight contó ante miles de sus seguidores por redes sociales que cumplió con su desafío de mantener relaciones sexuales con 583 hombres durante seis horas.

Según la modelo, a los dos días tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras presentar fuertes dolores y sangrado.

"No me está yendo muy bien, he estado sangrando mucho desde el desafío", explicó la modelo. "Supongo que 583 chicos en un día no es tan bueno para tu cuerpo".

El medio informó que la modelo sufrió un pequeño corte en sus partes íntimas, como producto del intenso reto. Lesión que calificó como "bastante dolorosa y desagradable". Pese a eso, anunció que "sobrevivirá".

"La gente parece que, no sé, se pone tan tensa con esto. Al final del día, estos hombres solo quieren tener sexo. ¡Dios no quiera que un hombre tenga sexo! Y yo estoy ofreciendo un servicio gratis", dijo Knight.

Para escoger a los hombres que participaron en su reto, la modelo contó con la presencia de aproximadamente 1.000 voluntarios, a quienes les puso una serie de condiciones.

¿Qué otras consecuencias tuvo Annie Knight?

Además de su herida física, Knight contó en una entrevista exclusiva con Us Weekly, que tuvo repercusiones psicológicas por el intenso estrés al que estuvo sometida.

Además, explicó que el desafío le provocó un desequilibrio hormonal, lo que condujo a agravar su enfermedad de endometriosis.

“Estoy agotada y quemada, pero el pronóstico es bueno. Solo necesito una semana de descanso, sol y calma”, mencionó Knight.

