Compra una y recibe otra gratis: esta cadena de comida rápida regalará hamburguesas hasta el 24 de agosto

La promoción disponible únicamente para consumidores fieles de la cadena

Por Mariana Pérez Guerra
Miércoles, 20 de agosto de 2025

Una conocida cadena de restaurantes especializados en comida rápida ha puesto en marcha una promoción que permitirá a sus clientes obtener una hamburguesa extra sin costo adicional al comprar la clásica Whopper.

Esta oferta, sin embargo, se encuentra disponible únicamente por un tiempo limitado y requiere cumplir ciertos requisitos.

La promoción es exclusiva para los miembros de Royal Perks, el programa de fidelidad de Burger King. Solo quienes estén registrados en esta plataforma podrán acceder a la oferta hasta la fecha establecida.

Cómo acceder a la Whopper gratis

Para aprovechar la promoción, los usuarios deben ingresar a la aplicación móvil de Burger King, iniciar sesión en su cuenta Royal Perks y activar la oferta desde la pestaña de ‘Ofertas’.

Al comprar una Whopper podrán recibir otra adicional sin costo, aunque el beneficio está limitado a una hamburguesa gratis por día y por usuario.

Así funciona el programa Royal Perks y sus beneficios

Royal Perks entrega ‘Crowns’ o coronas como puntos de recompensa a razón de 10 por cada dólar gastado en los locales de la cadena.

Esos puntos pueden canjearse por comida gratis, bebidas o papas fritas en tamaños mejorados, además de permitir el acceso a promociones especiales como la actual que ofrece la Whopper.

Miércoles 20 de Agosto - 2025
