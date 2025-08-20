Compra una y recibe otra gratis: esta cadena de comida rápida regalará hamburguesas hasta el 24 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Una conocida cadena de restaurantes especializados en comida rápida ha puesto en marcha una promoción que permitirá a sus clientes obtener una hamburguesa extra sin costo adicional al comprar la clásica Whopper.

Esta oferta, sin embargo, se encuentra disponible únicamente por un tiempo limitado y requiere cumplir ciertos requisitos.

La promoción es exclusiva para los miembros de Royal Perks, el programa de fidelidad de Burger King. Solo quienes estén registrados en esta plataforma podrán acceder a la oferta hasta la fecha establecida.

Cómo acceder a la Whopper gratis

Para aprovechar la promoción, los usuarios deben ingresar a la aplicación móvil de Burger King, iniciar sesión en su cuenta Royal Perks y activar la oferta desde la pestaña de ‘Ofertas’.

Al comprar una Whopper podrán recibir otra adicional sin costo, aunque el beneficio está limitado a una hamburguesa gratis por día y por usuario.

Así funciona el programa Royal Perks y sus beneficios

Royal Perks entrega ‘Crowns’ o coronas como puntos de recompensa a razón de 10 por cada dólar gastado en los locales de la cadena.

Esos puntos pueden canjearse por comida gratis, bebidas o papas fritas en tamaños mejorados, además de permitir el acceso a promociones especiales como la actual que ofrece la Whopper.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtub