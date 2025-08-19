Paseos gratis en el centro de Caracas: descubre los atractivos del casco histórico de la capital venezolana

Suscríbete a nuestros canales

El centro de Caracas cuenta con una gran variedad de lugares emblemáticos que todos los caraqueños y ciudadanos del interior del país pueden conocer sin gastar mucho dinero e incluso en un solo día.

Muchos de estos espacios están abiertos para todas las edades, lo que los caracteriza como puntos de encuentros familiares y de entretenimiento para niños y adultos.

La plaza Bolívar es el epicentro simbólico del centro de Caracas, el cual abarca parte de las principales avenidas de la capital, como la avenida Bolívar, avenida Urdaneta, avenida Universidad, entre otras.

¿Qué se puede hacer en el centro de Caracas?

Aparte de la plaza Bolívar también se encuentra la plaza El Venezolano, una de las más conocidas de toda la ciudad, donde también se encuentra la Casa Natal del Libertador.

Este museo es de acceso gratuito y su horario de atención es de miércoles a domingo, de 9:00 am a 4:00 pm. Aquí los visitantes pueden conocer más sobre quién fue Simón Bolívar desde una perspectiva más profunda, como el lugar donde se crió.

Además de exhibir cuadros del Libertador y muchas de sus posesiones valiosas, a veces realizan presentaciones especiales como la organizada para las 2:00 de la tarde de este martes 19 de agosto llamada "Bolívar. Sueños de Libertad".

Tal obra fue desarrollada por el equipo de la Agrupación Teatral del Centro Nacional de Estudios Históricos.

Otro museo que se puede visitar es el Museo Sacro, ubicado en la esquina La Torre.

En el lugar mencionado se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto la inauguración de la exposición “José Gregorio Hernández: Cuando la ciencia se hizo caridad y la fe se hizo medicina para los pobres” a las 7:00 de la noche.

Cabe destacar que la exposición estará disponible de 3 a 6 meses según lo indicado en las redes sociales del Museo Sacro.

Al igual que la Casa Natal del Libertador, este recorrido y exposición es totalmente gratis.

En este contexto, es importante mencionar que el centro de Caracas es una zona llena de arte, por lo que también se encuentra el Teatro Municipal, donde se presentan las obras más importantes del país.

Actualmente, se encuentra en proyección la pieza teatral "El Hombre de la Mancha", un drama sacado directamente de Broadway.

Las próximas, y últimas funciones, serán el 23, 24, 30 y 31 de agosto a las 5 de la tarde. Las entradas van desde los 22 dólares y se pueden encontrar en la plataforma en línea de goliiive y directamente en las taquillas del teatro.

¿Cómo es el recorrido a pie por la ciudad?

El centro de Caracas puede recorrerse caminando y así conocer muchos espacios simbólicos, como la Catedral Metropolitana de Santa Ana, al frente de la plaza Bolívar, la cual es conocida por los caraqueños como "la plaza de las palomas", debido al número de aves de esta especie que se concentran en el lugar.

Asimismo, la caminata puede dar hasta el Panteón Nacional, donde reposan los restos de varios héroes venezolanos.

Esta zona cuenta con variedad de locales de comida y establecimientos comerciales de todo tipo.

