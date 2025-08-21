VenApp: conozca las fallas y denuncias que puede reportar a través de la Línea 58

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma digital VenApp anuncia la optimización de su herramienta "Línea 58", diseñada para que los usuarios puedan reportar una variedad de problemáticas que impactan directamente en sus comunidades.

Desde fallas en la prestación de servicios esenciales hasta irregularidades y denuncias, la iniciativa busca centralizar y agilizar la atención a los ciudadanos.

¿Qué tipos de incidentes se notifican en la Línea 58?

La "Línea 58" permite a los usuarios notificar sobre una amplia gama de incidentes. Los reportes más comunes incluyen:

Servicios básicos: Fallas en el suministro de electricidad, agua potable, gas y transporte público.

Seguridad: Denuncias relacionadas con delitos o cualquier conducta sospechosa que requiera intervención de las autoridades.

Infraestructura: Problemas puntuales en el entorno urbano como botes de aguas servidas, deficiencias en el alumbrado público o averías en transformadores eléctricos.

Pasos para denunciar y reportar inconvenientes

Para garantizar una atención rápida y eficaz, la plataforma ofrece una serie de pasos claros para los usuarios al momento de crear un nuevo informe:

Acceder a la sección "Línea 58" dentro de la aplicación VenApp. Especificar el tipo y la subcategoría del problema para una correcta clasificación (por ejemplo, "alumbrado público" o "recolección de basura"). Completar el formulario con todos los datos solicitados: detalles específicos, la ubicación exacta y la información personal que sea necesaria. Indicar la fecha precisa del incidente y redactar una breve descripción que resuma claramente lo ocurrido. Verificar la ubicación marcada en el mapa y, de ser posible, adjuntar evidencia visual, como fotos o videos, para mayor claridad. Revisar la información ingresada antes de enviar el reporte definitivo.

Adicionalmente, los usuarios tienen la opción de descargar un PDF con todos los datos del reporte, lo que sirve como respaldo físico o digital del informe presentado.

