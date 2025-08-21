¡Atención bachilleres! En esta universidad venezolana puedes cursar gratis la carrera del futuro: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Los bachilleres pueden cursar de manera gratuita "la carrera del futuro" en una universidad de Venezuela.

La Universidad de las Ciencias (UNC) Dr. Humberto Fernández-Morán ofrece la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad.

Esta carrera, está orientada a formar profesionales capacitados para diseñar, implementar y gestionar sistemas de seguridad informática robustos.

Los egresados estarán preparados para proteger redes, fortalecer sistemas operativos y aplicaciones, utilizar criptografía, gestionar riesgos, responder a incidentes de seguridad y aplicar el derecho informático.

La carrera busca formar profesionales capaces de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en un entorno digital en constante evolución.

De acuerdo a un video publicado en la red social Instagram de la UNC, afirma que "esta profesión será una de las más demandadas en los próximos años y espera que crezca un 30% a nivel mundial".

