Final de locura: Senegal campeón de la Copa África ante Marruecos

Senegal volvió a tocar la gloria continental este domingo 18 de enero de 2026, al coronarse campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 tras vencer 1-0 a Marruecos.

En una final inédita disputada en Rabat, el equipo de Sadio Mané conquistó su segunda estrella africana en un partido que tuvo todos los ingredientes de un guion cinematográfico.

Alineaciones del encuentro

Senegal: E. Mendy; M. Sarr, Niakhaté, A. Mendy, E. Diouf; I. Gueye, L. Camara, P. Gueye; I. Ndiaye, N. Jackson y Sadio Mané.

Marruecos: Bounou; Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Masina; Saibari, El Khannous, El Aynaoui; Brahim Díaz, Ezzalzouli y El Kaabi.

Escándalo y liderazgo en el tiempo extra

El clímax del encuentro llegó en el tiempo de descuento del periodo reglamentario. Al minuto 90+2, el árbitro anuló un gol a Senegal por una falta previa, lo que desató la furia del banquillo senegalés. La tensión se desbordó minutos después cuando se señaló un penal a favor de Marruecos; ante la indignación, los jugadores de Senegal llegaron a abandonar el terreno de juego por orden de su entrenador, regresando solo gracias a la mediación de Sadio Mané.

Con el partido reanudado, Brahim Díaz asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima en el minuto 90+6. El jugador del Real Madrid intentó picar el balón a lo "Panenka", pero Édouard Mendy adivinó la intención y atrapó el disparo sin problemas, enviando el duelo a la prórroga ante el asombro del estadio.

El gol de la victoria y el bicampeonato

Ya en el tiempo suplementario, Senegal aprovechó el envión anímico del penal atajado para sentenciar la final. Al minuto 94, el mediocampista del Villarreal, Pape Gueye, sacó un potente disparo que superó a Yassine Bono para firmar el 1-0 definitivo.

Marruecos, que buscaba su primer título desde 1976, intentó reaccionar e incluso estrelló un cabezazo en el travesaño en los minutos finales, pero no logró romper el muro defensivo de los "Leones". Con este triunfo, Senegal se consolida como la nueva potencia del fútbol africano, sumando este trofeo al obtenido en la edición de 2021.

