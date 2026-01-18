La cima millonaria del deporte: estos son los 10 atletas mejor pagados del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El dominio económico de Cristiano Ronaldo en el mundo del deporte no tiene precedentes. Según el informe anual de Sportico, el delantero portugués encabeza la lista de los atletas con mayores ingresos con un total de 260 millones de dólares. Su fortuna se divide entre salarios y premios, además de unos 60 millones de dólares provenientes exclusivamente de patrocinios y acuerdos comerciales.

Esta cifra refleja el valor de una marca global que trasciende el fútbol. Expertos como Ivan Martinho destacan que el alcance de CR7 moldea comportamientos a nivel mundial, mientras que Joaquim Lo Prete subraya que su posición es el ejemplo perfecto de cómo un deportista de alto nivel puede convertirse en un verdadero negocio que supera con creces sus ingresos como jugador.

El ascenso del "Canelo" y las grandes ligas estadounidenses

La principal novedad del ranking es el segundo puesto del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Con 137 millones de dólares en ganancias, el púgil superó a Lionel Messi en la lista, obteniendo 12 millones de dólares a través de contratos publicitarios.

El informe también revela un dominio masivo de las ligas de Estados Unidos. La NBA es la competición con mayor representación, colocando a 40 jugadores entre los 100 mejor pagados, liderados por LeBron James con 128,7 millones de dólares. La NFL ocupa el segundo lugar en volumen con 22 deportistas presentes en el prestigioso listado.

Los 10 deportistas mejor pagados del mundo

Cristiano Ronaldo (Fútbol) : 260 millones de dólares.

Saúl “Canelo” Álvarez (Boxeo) : 137 millones de dólares.

Lionel Messi (Fútbol) : 130 millones de dólares.

Juan Soto (Béisbol) : 129,2 millones de dólares.

LeBron James (Baloncesto) : 128,7 millones de dólares.

Karim Benzema (Fútbol) : 115 millones de dólares.

Stephen Curry (Baloncesto) : 105,4 millones de dólares.

Shohei Ohtani (Béisbol) : 102,5 millones de dólares.

Kevin Durant (Baloncesto) : 100,8 millones de dólares.

Giannis Antetokounmpo (Baloncesto): Aunque no figura en el top 9, el informe cierra con Kevin Durant completando la élite de ingresos.

El impacto de Arabia Saudita y las nuevas marcas personales

La irrupción de la liga de Arabia Saudita ha reconfigurado el Top 20 mundial, donde figuran cinco futbolistas de dicha competición, incluyendo a Karim Benzema en el sexto lugar con 115 millones de dólares. En total, el fútbol colocó a 13 jugadores en el Top 100, un récord para la disciplina.

Entre los futbolistas destacados aparecen los brasileños Neymar Jr., en el puesto 30 con 60 millones, y Vinícius Jr., en el 34 con 58 millones de dólares. Sobre Vini Jr., su agente Lucas Mineiro señala que el jugador se ha convertido en un referente que deja huella más allá del campo gracias a su lucha contra el racismo.

En conjunto, los 100 atletas citados por Sportico pertenecen a 8 deportes y 28 países distintos. Su fortuna combinada asciende a 6.050 millones de dólares, de los cuales 1.420 millones corresponden a patrocinios y fuentes de ingresos externas a su actividad física principal.

