¿Cristiano Ronaldo y Georgina se van de Portugal? Por esta razón venden su mansión

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han tomado la inesperada decisión de poner a la venta su espectacular mansión en Quinta da Marinha, Cascais. Concebida inicialmente como la residencia para el retiro del futbolista, la vivienda de lujo sale al mercado por un precio de 35 millones de euros tras finalizar su construcción.

El proyecto, que comenzó en 2020, se levanta sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados y ha enfrentado diversos retrasos y problemas legales durante su ejecución. Sin embargo, el motivo de la venta no reside en la estructura de la vivienda, sino en su exposición al entorno.

El conflicto por la intimidad

La ubicación de la mansión, rodeada de campos de golf y centros de hípica, genera una intensa actividad social que choca con la discreción que busca la familia. Desde varios puntos de la urbanización existen vistas directas hacia el interior de la propiedad, algo inasumible para la pareja.

Para intentar solucionar este inconveniente, el astro portugués trató de comprar los terrenos vecinos con el fin de crear un perímetro de seguridad y ganar aislamiento. No obstante, los propietarios de dichas parcelas rechazaron la oferta de venta, dejando a la familia sin opciones para blindar su privacidad.

Ante la imposibilidad de ocultar la vivienda de las miradas ajenas, Ronaldo y Georgina han decidido deshacerse de lo que iba a ser su hogar definitivo. Esta venta confirma que, a pesar del lujo extremo del inmueble, la tranquilidad y el anonimato siguen siendo la prioridad absoluta para el futbolista y su entorno.

