Alevalen estrena su tema “Ahogao”: la artista venezolana también celebra su exitosa gira por México

Alevalen estrena "Ahogao", sencillo compuesto por la misma artista junto a Oscar Hernández, Antony Albert, Aldrín Martínez y Michelle Sanz. La venezolana, conocida por involucrarse en cada etapa creativa, demuestra once más su versatilidad y evolución artística. El tema combina ritmos urbanos contemporáneos con letras que buscan identificación inmediata en su audiencia, estrategia que ya le dio frutos con su anterior éxito "Si me toca".

El videoclip, grabado por José Borrero en las imponentes playas de Adicora, presenta a una Alevalen elegante y consciente de su imagen. "Me siento feliz, afortunada y al mismo tiempo agradecida con todos los que me han apoyado", declaró la artista sobre el proyecto.

Reconocimiento tras fronteras

La gira mexicana de Alevalen confirma su internacionalización: "Estoy más que nunca enfocada en brindar versatilidad", añadió sobre su conexión con el público. El país azteca, tierra de tequila y mariachi, ha abrazado su música, posicionando "Ahogao" en carteleras como el Record Report, donde se mantiene entre los temas más reproducidos.

Con un Instagram (@alevalenaa) en crecimiento constante, Alevalen capitaliza el éxito de su gira y nuevo sencillo. La artista agradece a su equipo y fans por no descansar "en ofrecer una buena propuesta", señalando que su futuro incluye más música y colaboraciones.

