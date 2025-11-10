Chepa Candela: A la Stefanía Fernández le han dado más palo que gata ladrona

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Jelou, jelou, gente bella y “Federica” también!!!... Hoy, como siempre, vengo con estas pilas ¡bien puestas!, para ponerlos al “day” (como de costumbre) con lo más “hot, hot” del acontecer farandulero de este país y el resto del globo terráqueo, donde el que menos puja, ¡puja un árbol de Navidad!...

Más allá de la belleza

Pero como hoy es “lunes”, y toca abrirle las puertas a una nueva semana, corto de tajo el intro y paso a contarles que el programa “MÁS ALLÁ DE LA BELLEZA” está poniendo a tragar hondo y profundo a más de un Alto Ejecutivo del canal de La Colina, y es que el desarrollo de dicho espacio, en vez de dar alegrías y satisfacciones (tras cada semana), está dando algo de carraspera y pena ajena; y es que, según, cada episodio es peor que el anterior y no ha levantado ni sospechas desde el primer día de su tan “cacareado” estreno… Este “merequetengue”, como bien saben, está siendo conducido por la Karin Aridi, el Rafael “Fafa” Álvarez y la Shairi Arredondo (¡susto!), personajes que hasta ahora no han calado en el gusto del televidente, primero, porque no pulieron las habilidades de la Karin en el ámbito de la animación, y segundo, porque las dos sombras que le acompañan no cumplen con los objetivos; dígase: en vez de “asombrar” con sus comentarios y análisis, dan sueño y bostezo parejo cada vez que abren el hocico… Dado este desagradable resultado, mis radares chismográficos me soplaron en “tutta” la patita de mi oreja izquierda que en Venevisión están evaluando para la siguiente edición de este programa, recuperar la vieja fórmula de que sean las tres principales titulares del “Miss Venezuela” (explíquese: las ganadoras) las responsables de conducir dicho espacio, porque con un público tan fanático y obsesivo a los concursos de lindeza criolla, teniendo en pantalla a sus tres (o ahora, a sus cuatro reinas, con la llegada del Miss Supranational Venezuela a las filas de Venevisión), pueden garantizar un “rating” y una acertada visualización… Así que Karin, “Fafa” y Shairi, pongan sus barbas en remojo; no les extrañe que les digan “Shaiiiiiiiirito” (¡diiigooo!), “Chaíto” y los manden a freír monos en Chacaíto…

Stefanía Fernández

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la hoguera sigue encendida en contra y a favor de la STEFANÍA FERNÁNDEZ, quien expresó hace un par de días atrás que lamentaba ver en lo que se ha convertido la plataforma del Miss Universo, proyecto que la coronó en el año 2009 como la mujer más hermosa de este planeta y zonas circunvecinas, y que a la fecha (según su punto de vista), no es el magno evento que solía ser… Ante este controversial comentario, las redes sociales se incendiaron y le han hecho ver a la fulana en cuestión que la palabra que predica no es precisamente la que pone en práctica, porque desde que ella y su antecesora, Dayana Mendoza, se entregaron al Señor, no han hecho más que criticar a “Raquel, y todo aquel” que se le plante en el camino… Muchos de sus seguidores la invitaron a predicar el “respeto” y el “agradecimiento” porque, si hay algo de “verdura” en todo este guiso, es que tanto la Dayana como ella ganaron el reconocimiento y fama universal gracias a este certamen de belleza que hoy tanto cuestionan y señalan como una organización endemoniada… ¿Hay coherencia en lo que se dice y se hace?... ¡Yo creo que no!...

Guillermo del Toro

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el GUILLERMO DEL TORO anda más mono que King Kong porque su nueva versión de “Frankenstein” gustó y se considera como una de las películas más exitosas de los últimos tiempos… El filme se estrenó en Netflix el pasado 7 de noviembre, y desde entonces ha estado en el primer lugar de las visualizaciones de streaming… Del Toro ha descrito a la producción como a uno de sus proyectos más personales y autobiográficos, y a pesar de que mantuvo al Cristo en la boca durante varias semanas (luego de que su protagonista Andrew Garfield le renunciara, y lo dejara en un tacón y dando vueltas) el usar a Jacob Elordi como su nuevo actor y reemplazo fue lo mejor que le ha pasado en la vida, porque el trabajo de Jacob es de altura y hasta ahora se ha robado las miradas y los elogios de la crítica… Así que vayan "esmachetaos" a verla, querubines, yo me la calé y le di un 11 de 10… ¡Fin!

