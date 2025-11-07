Chepa Candela: El "Zar de la Belleza" Osmel Sousa, ¿renunció o lo botaron?

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning, my darlings!!... Yyy aun con mucha turbulencia por la cantidad de noticias que han sacudido al “mundillo farandulero” (sobre todo al missérico), les doy la bienvenida a esta, la columna donde sí se sabe menear bien ese chocolate…

Prince Julio César

Y corto rauda y veloz (porque hoy vengo más cargada que un Ekeko de puro chisme sabroso y ¡recién salidos del horno!) les que desde los predios de La Florida me llega la onda de que PRINCE JULIO CÉSAR sigue como “plancha e chino” (entiéndase: Caliente que quema) luego de que la Quinta Rosada le sopló el bistec en Polonia, sede del Miss Supranational…Me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito) que el susodicho, desde hace días, sabía que no iba pa’l baile, pero hasta último minuto intentó, supuestamente, pujar cierta cantidad de dinero para quedarse con el “coroto”, sin embargo desde aquelos lares le dijeron “Quédate quieto”…y ¡zaaasss!, firmaron contrato con Nina Sicilia y compañía… Prince no podía creerlo… Más que sus detractores, ¡hasta cohetes tiraron porque lo habían dejado “como la guayabera”… y, en cambio, festejaron “con bombos y platillos”! la noticia de que ahora será la organización Miss Venezuela la que mande a sus reinas para el “templete” de marras…

Roziel Borges

Ahora yo me pregunto, así como quien no quiere la cosa, ¿pasará lo mismo con el Miss Earth? Porque la pegada que se echó ROZIEL BORGES el miércoles fue de pronósticos… La niña no levantó ni sospechas… Lo más sorprendente de todo es que nadie apostó por la susodicha, ni siquiera su propia organización, que pasó por debajo de la mesa la participación de su abanderada… ¡Qué fuerte!...

Osmel Sousa

Yyy continuando en “Honduras miséricas”, les bato que otro que dijo que renunció, pero en realidad “renunciaron”, fue el OSMEL SOUSA, quien definitivamente le agarró más gusto a las tramoyas… ¿Ustedes van a creer que después de andar “veri japi” en el Miss Universo, viaja que te viaja, siendo mandamás y teniendo la plataforma de belleza más importante del globo terráqueo, va a renunciar para dedicarse a las redes? ¡Yo te aviso, Chirulí!… Según me cuentan, desde los predios aztecas, hay una “movida de mata… y ‘El zar de la belleza' fue el primero que cayó de golpe y porrazo… pagando las consecuencias de su imprudencia, diciendo lo que no debía, poniendo en entredicho la seriedad del concurso… ¿Consecuencias? Prefirieron decirle: “Hasta aquí te trajo el río” y él, Osmel, como siempre, pidió anunciar que se trataba de una renuncia… y no de un despido, olvidando que “Entre cielo y mundo missérico no hay nada oculto”… ¡¡Baayyy, bayyy!!

