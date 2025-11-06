Chepa Candela: Jacqueline Aguilera rodó su templete para el 2026

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning!!... Y esta laboriosa cronista que no pega un ojo (mucho menos los dos) aquí está lista, ¡como siempre!, y ¡al pie del teclado!, para entrarle de lleno a este cotidiano cotilleo que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país… ¡y el resto del planeta Tierra!…

Jacqueline Aguilera

Yyy como a eso voy, enseguida paso a contarles que por mucho buscó y “movió cielo y tierra”, definitivamente JACQUELINE AGUILERA (¡¡Suussstooo!!) se quedó con las ganas de hacer el Miss Grand Venezuela 2026…y no solo porque no encontró el local para montar dicho “templete”, sino porque además, no ha podido conseguir un patrocinante de peso para cubrir los gastos del certamen, con el cual ella (¡Y su combo!) pretendían “moverle el piso” al Miss Venezuela, según lo declaró en varias oportunidades…¡Síii, señores!...A la susodicha (Y su combo) se le cayeron las intenciones de competir con el concurso de belleza más importante de este país, el cual aspiraba y esperaba montar en diciembre, pues la opción de El Poliedro de Caracas no se le dio y cuando tocó las puertas en el centro comercial Líder, ¡le pasó los mismo!...¿Consecuencias?...No va el Miss Grand Venezuela este año… y a la Jacqueline Aguilera no le quedó otra que rodarlo para febrero del 2026…si acaso…Aunque supongo que con Osmel ya en Caracas y moviendo sus contactos, capa y lo hagan antes…El caso es que ya es oficial y definitivo que el Miss Gran Venezuela no va este año…y la Nariman Battikha, actual reina del mencionado “templete”, tendrá más meses de reinado…

Alicia Machado

Yyy siguiendo con el tema missérico, que siempre da bastante tela para cortar, les bato que ALICIA MACHADO (¡Sustooo, otra vez!) quiso agarrar cola en el “escandalazo” que se armó con la “enjabonada” que el fresco del Nawat Isaragrasil le dio a la Miss México (Fátima Bosch)… y con la delicadeza que la caracteriza, lo tildó de “cabeza de machete”, causando revuelo total en las redes sociales, de las cuales estaba como desaparecida… hasta ahora que le tocaron la tecla sobre toda la tramoya que tiene al Miss Universo en “el ojo del huracán”… y tal como se esperaba, ¡soltó el yoyo!… y sin que se le enredara la lengua, le dio ¡hasta con el tobo! Al “Chino tramoyero”, a quien puso como un coleto… Es que la exMiss Universo cada vez que puede “se saca la espina”… y arremete contra el templete de belleza más importante del globo terráqueo, resentimiento (eso no tiene otro nombre) que pocos entienden (¡Y me incluyo!) porque el Miss Universo fue el que le dio la fama continental, tras ganar la corona en 1996… Como quiera que sea, la Alicia Machado no perdió el tiempo… y cuando le pidieron su opinión en relación a los insultos que el Nawat Isaragrasil le soltó a la mexicana, se agarró de ahí… y lo puso en su sitio…

Hermes Ramírez

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el gran retorno de HERMES RAMÍREZ a los predios “mayameros”, no significa que haya dejado de lado su intención de volver a instalarse, aquí en Caracas y volver a trabajar en la “pícola pantalla” nacional, pues uno de los canales con los cuales conversó, “largo y tendido” le abrió la puerta…y aunque no firmaron ningún contrato se da como hecho su reaparición…Es más me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuaaa!, cual cotorra repito) que su programa será exhibido en la preventa no se sabe de cuál televisora, porque “El iluminado de Venezuela” no quiere soltar prenda al respecto y nada que dice por donde será su gran reaparición en la TV local, de la cual se alejó en 2018 para instalarse en los predios de Florida donde mal no le ha ido…¿Por dónde regresará el Hermes Ramírez?...¿Será por Venevisión o Televen?...¡Sabrá Pepe!...

