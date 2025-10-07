Chepa Candela: Florentino Primera echó el cuento de su temblequera

Suscríbete a nuestros canales

Buueenoosss díaass… ¡Y feeeliiizzz martes “for everybody”!… Yyy aquí me tienen, como siempre, ¡fajada frente al teclado! Procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá y un poco más lejitos, donde los chismes, tramoyas, bretes, rollos, tretas y brollos no faltarán ¡¡jaaamáaasss!!…

Juan Alberto García

Y como para echárselos con pelos, señales y demás “yerbas aromáticas” para eso me tienen aquí, sin más “gamelote”, ¡digo! sin más preámbulos, paso a contarles que JUAN ALBERTO GARCÍA, que no es otro que el Míster Venezuela 2024, ique, será llamado por el departamento legal de Venevisión para que responda a algunos compromisos que aún tiene con dicho canal, en donde dejó el pelero porque no le ofrecieron un buen contrato y se instaló en República Dominicana a buscar mejores oportunidades laborales…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, aunque no tiene ningún papel que lo amarre a la televisora del Tigrito, al parecer, dejó otras cosas colgando en la agenda…y hasta se habla de un patrocinante que, supuestamente está solicitando su presencia…y este compromiso había sido convenido por Venevisión donde el Juan Alberto García, se cansó de esperar que le firmaran un contrato para sentirse verdaderamente estable…y quedó “seco” de la espera…¿Consecuencias?...Como les conté en pasadas columnas, ”picó los cabos” con rumbo hacia Santo Domingo, donde comenzó a hacer carrera como modelo…y ahora buscando el chance de meterse en la televisión de aquellos predios…

Luis Silva

Yyy variando el “parling” les bato que LUIS SILVA (¡El mismo que viste y calza!) se opone, de manera contundente, a que su hija, que también le mete al canto, tenga relaciones sentimentales con un rapero llamado Jerry, a quien conocerán en su casa, porque resulta, pasa y acontece, que el tipo es novio de Enza de Lucca, la Miss Táchira del Miss Grand 2024, con quien vive en concubinato, según una fuente que conoce muy a la pareja …”Son novios, viven juntos desde hace tiempo y eso lo sabe todo el mundo…”, soltó mi vocero, quien además contó que le tibiera que el Barinés de Oro le tiene al susodicho es aún más fuerte porque el que pretende ser su yerno lo puso de burla en las redes sociales, donde guindó un video que el mismo grabó y en el cual Luis Silva aparece “cabeceando” del sueño y bostezando más que un burro durante la entrega de un conocido premio a donde el tal Jerry llegó guindado del brazo de la hija del cantante llanero, quien ahora no lo quiere ver ¡ni en fotos!...

Florentino Primera

Yyy a un tris de terminar este tecleo (Que me deja los dedos tiesos y las uñas esguañangadas) me enteré que FLORENTINO PRIMERA tuvo que salir a aclarar que sus achaques de columna, cuello y cervical no son ficticias…y que por eso no baila como en sus años mozos cuando se daba ¡hasta abajo! para complacer a las fans enamoradas que todavía lo acosan…y eso que muchas son abuelas...El caso es que el hermanito de Servando dijo que sufrió un accidente y por eso está así ,pero que no fue el que vivió en la playa con sus hijos en la lancha, donde por poco no lo cuentan…La verdura, verdura, es que ese trancazo se lo dio en una de las escapadas con Cristina Dieckman por allá en los años mil seiscientos y dijo relató por culpa de la fama debía huir de ese muchachera y en una de esas salidas con la modelo se le fueron los frenos y el golpe le salió años después ..ahora no puede ser tan flexible como antes y por eso es que se tambalea con porfiado para no caerse...Eso es toda la historia de sus ahora disparatados movimientos , comparables con los que daba Cantinflas cuando bailaba con sus vedettes…¿Les quedó claro?...Chao…

