Chepa Candela: Isabella Rodríguez corre el riesgo que ya nadie la tome en serio

¡¡jeeelooouuu!!!... Y aquí me tienen, una vez más, en la entretenida labor de ponerlos "face to face" con el acontecer artístico de aquí, de allá… ¡Y más allaíta!…

Charyl Chacón

Así que a la voz de ¡¡¡paaarrrtiiidaaa!!! Arranco con el parling para contarles que el empresario que andaba con CHARYL CHACÓN le dejó el pelero pues el hombre que la tenía como una reina, y le complacía todos sus caprichos, se fastidió del mundo cósmico en Narnia en que andaba la susodicha y le dio matarile a la relación que no llegó a ninguna parte…¿Consecuencias?...a la animadora y exmiss se le puso el mundo chiquito, pues su expretendiente le había pagado el 70% del libro “Tan Fuerte como Tú “, y restaba el 30%, lo que hizo que, además de despechada, se volviera como loca para buscar el dinero y cancelarle a la editorial…Peroooo… como la Chacón ,que de boba lo que tiene es la cara, dejó el “guayabo” y salió a una fiesta con su mejor amiga, y está le presentó al novio; bueno el fulano de nombre Rafael Núñez, y la ex miss “conectaron“ y dejaron a la amiga como ventilador de piso, viendo para los lados, se pusieron a hablar de ángeles, arcángeles, serafines, auroras boreales y meditaciones; lo que hizo que la amistad se rompiera para siempre; lo que a Charyl Chacón no le importó para nada, pues dejó a su amiguita “como la guayabera”, es decir por fuera, porque consiguió que el personaje aflojara el “biyuyo” que le faltaba por pagar por su libro, que acaba de lanzar a la venta…¡Llámenla gafa!...

Hilda Abrahamz

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que HILDA ABRAHAMZ y Jean Carlos Simancas salieron ¡con las tablas en la cabeza! tras el fracaso rotundo de taquilla de la obra "Inocentemente infiel", allá en los lares en Valencia, desde donde me cuentan que su intención era llenar el teatro municipal en el que caben 700 personas… y a duras penas lograron vender 150 boletos, incluidas las cortesías de patrocinantes y el pocotón de pases de cortesía, es decir, un fiasco total, ¿la razón? Al público no le dio curiosidad ver a esta parejita de otrora en una pieza pesada y aburrida... Otro gallo cantaría si hubiesen estrenado, como lo anunció la actriz, la otra obra titulada “Maniña y el Chalanero”, que marcaría el regreso de la pareja de la recordada telenovela “Kaína”, que seguramente hubiera contado con el respaldo del público… y no esa “Inocentemente infiel”, que lo que arrancó fueron bostezos, caídas y estiradas de brazos… Mis fuentes de “La ciudad de los hombres complacientes” me soplaron que los artistas tampoco colaboraron, porque no se mostraron cercanos con la gente… y además no quisieron apoyar a los productores con la promoción de prensa y redes, pues según, no se mastican, pero no se tragan y esa unión, ique, es puro "teatro"… ¿Será “verdura” el apio?.

Isabella Rodríguez

Yyy entre pito y flauta me llega la onda de que ISABELLA RODRÍGUEZ anda “cag…de la risa”, pues sin ser “el Día de los inocentes”, hizo caer a todo el mundo con el nuevo cuento de que había dado a luz a un bebé, incluso crearon una foto con inteligencia artificial en la que se le ve con el niño se hizo tomar una foto con el supuesto “niño” en los brazos, tirada sobre la cama de un hospital…perooo…todo no fue más que una de sus tantas bromas, en la que la acompañaron José Andrés Padrón, Mario Valentino Bruno Génesis Quintero y Alejandra Conde, quienes se prestaron para la guachafita, que muchos pensaron que era verdad…y aquí es donde otros la cuestionaron, pues no es la primera vez que la animadora de “Portada`s” se vacila a la gente…¿recuerdan cuando se despidió de sus compañeros de trabajo en el estudio del matutino de VV?...Lo que finalmente resultó un “teatro” de la animadora, quien ahora repite la situación jocosa con el cuento de que había parido su “muchacho”…Mira, Isabella bella, “bueno el cilantro, pero no tanto” porque el día que realmente atravieses por una dificultad no te lo van a creer…pensando que se trata de otros de tus chistecitos…¡Así que no te pases!...

