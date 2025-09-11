Chepa Candela: La Andrea Rubio armó su “llorona”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz jueves, queridas y queridos!!… Esta laboriosa e incansable cronista (que no pega un ojo, y mucho menos los dos) aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este ameno y cotidiano “parling” que los pone al tanto de todo lo que pasa y sucede en esta “fauna farandulera”, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de “adobo” al cotilleo no faltarán ¡jaaamáaass!…

Gizel Mobayed

Yyy como de chismear se trata (porque para eso es que me pagan mi buena “macolla” en “biyuyos” verdes y en cantidades ilimitadas), paso a batirles que la GIZEL MOBAYED ique está más feliz que una lombriz por la salida del aire del programa “Mundo de Mujeres” transmitido por la pícola pantalla de IVC… Recordemos que la periodista y animadora compartía la chamba de ese espacio con Alba Cecilia Mujica y Eyla Adrián, pero los chivos gordos la mandaron a sacar y la pusieron en la banca y en su lugar colocaron a la Andreina Nedjme, quien no duró nada, pues el programita salió del aire por su baja audiencia… Ahora la Gizel se “Ríe de Janeiro” porque ninguna de sus ex compañeras está en pantalla; además, aún mantiene la tibiera activa porque en IVC la pusieron a grabar un piloto para un segmento de farándula y dicho espacio tampoco vio luz… Así que dadas las circunstancias, la barquisimetana se quedará tranquila con su Noticiero en Televen y su nuevo podcast que, según las malas lenguas, ya está en el horno a punto de ebullición…

Andrea Rubio

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la ANDREA RUBIO subió a la colina para pedir su cambur en la nueva Temporada de la Belleza que cocina Venevisión, y es que la recordada Miss Internacional 2023 veía que todas las piezas se estaban armando y ella estaba como la guayabera (¡por fuera!)… Me “espepitaron” que la mujer se le plantó al Harry Levy, ¡pues! Ante el nombramiento de Karin Aridi como una de las figuras principales de este “merequetengue”, ella exigió tener lo suyo, y con esa imposición y sacadas de garras, la Rubio logró que le dieran el puesto de “Host Digital”, es decir, será la animadora de contenido, redes sociales y YouTube del mentado espacio… ¿Qué talco? Una vez más queda demostrado que “el que no llora no mama”, y es así como Andrea, para no quedar parada y aplaudiendo detrás de las cámaras, agarró ese chance en esta nueva edición de “Más allá de la belleza” y dentro de poco la verán darse ¡rico y delicioso! como solo ella lo sabe hacer…

Camino a Somos Tú y Yo

Yyy para no cambiar de señal, y mucho menos de zona (ya que los pasajes están por las nubes), les cuento que varios de los talentos de “CAMINO A SOMOS TÚ Y YO, EL REALITY” están molestos porque fueron desalojados de sus camerinos para meter a las candidatas de esta actual edición del Miss Venezuela y a la muchachera de este proyecto de canto, baile y actuación; los zamparon de ¡cabeza, tronco y extremidades! en unos cuartitos que parecen unas cajas de fósforos… A los tripones les leyeron una nueva cartilla y la orden es trabajar así, bien pegados, ¡cachetes con cachetes! y ¡ombligos con ombligos!, porque las misses necesitan espacios amplios para colocar sus tacas, pelucas, vestidos, joyas y más; y mientras no culminen las remodelaciones que están haciendo en la Quinta Miss Venezuela, las competidoras del magno evento de la belleza nacional tendrán prioridades por encima de quien sea… Así que, mientras tanto, los jóvenes que participan en el “reality” deberán convivir como muchos venezolanos que hacen uso del Metro de Plaza Venezuela, a las 12 del mediodía y en fechas de quincena, dígase: bien apretados y sudando la gota gorda… ¡Fin!...

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube