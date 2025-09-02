Chepa Candela: La Belinda se arrodilla ante Shakira y el público reacciona…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz martes a todos mis consecuentes!!! (Y a los que no lo son también, porque el sol sale para todos)… Aquí me tienen, ¡como siempre!, en este raudo tecleo que diariamente los pone al tanto sobre lo que se mueve, se bate y se sacude en esta “jauría farandulera”, donde los rollos, brollos, bretes, dimes y diretes y “tutto” lo que huele a cotilleo ¡no podrán faltar jaaamáaas!...

Ana Karina Manco

Yyy como para echárselos completito desde la “A hasta la Z”, para eso me tienen a mí (a la potra, a la caballota, o sea, ¡a la más divina!). Entro de lleno en materia, contándoles que la ANA KARINA MANCO está llevando más palo que pelota e´golf a través de las redes sociales, programas de debates costarricenses y más, por decir a los cuatro vientos que en Costa Rica no se puede vivir, que es un país agresivo, y que eso de que es un territorio ¡chévere, cambur pintón! es pura publicidad… La actriz venezolana, tras publicar dichas declaraciones, entró de lleno en el ojo del huracán y es que nativos y residentes de la zona la señalan de mala agradecida, de poco responsable al generalizar sus comentarios y decir que el país que actualmente la acoge es “insoportable”… Esta hoguera se encendió cuando Manco colgó en sus historias de Instagram un vídeo donde se muestra visiblemente alterada soportando el tráfico de Costa Rica… En dicho audiovisual aseveró que en tal lugar la gente no sabe conducir un cuatro ruedas, que son groseros, provocadores y ofensivos, y en consecuencia, por eso es que se ven tantos accidentes y choques en cada esquina… “Aquí la gente te tira el carro, los camiones te quieren matar… El pura vida es totalmente falso, para que lo sepan. Esto es una hipocresía. La gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida está aquí”, explicó la venezolana entre su larga lista de quejas… Luego de este brote de sinceridad, las reacciones no se hicieron esperar y figuras reconocidas del país centroamericano, como periodistas, animadores, comentaristas y otros tantos vinculados al mundo artístico, le escribieron mensajes como: “Si hablas mal de Costa Rica, la que queda mal eres tú, mostrando tu falta de educación y respeto”, “Por favor, siga su camino a otro lugar”, “Ni siquiera la Venezuela hermosa te merece de regreso, ándate a vivir a otro lado del mundo”, “Costa Rica se respeta”, “Queda claro que aquí la del problema es usted”, y un sinfín de dimes y diretes salieron a relucir al pie del video en tiempo récord… Hasta el momento, la susodicha no se ha pronunciado para disculparse o retractarse ante la comunidad afectada; lo que sí sigue encendido es el calor de muchos de sus detractores, quienes le continúan tirando y le dicen hasta del mal que se va a morir…

Belinda

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la BELINDA dejó a más de uno como pescado en cava (frío y tieso) cuando, en muestra de gratitud, cariño y felicidad, se quiso hincar ante los pies de Shakira en la reciente presentación sostenida en el Estadio GNP Seguros de México; lugar en donde interpretaron a dúo el tema “Días de enero”… Luego del emotivo e inolvidable momento, la artista mexicana impresionó a muchos de los presentes cuando de manera sorpresiva se arrodilló ante la barranquillera, y esta (igual de pasmada), también le siguió el acto y en cuestiones de segundos se puso de rodillas como Belinda, conmovida por su reacción… Ante este brollo, fanáticos comenzaron a celebrar con mensajes positivos y unas que otras ovaciones las actuaciones de ambas, señalándolas de humildes y humanas… Fueron muy pocos los envidiosos los que criticaron el acto de la mexicana haciéndole ver que no tiene por qué hincarse ante nadie, pase lo que pase, y sea quien sea…

Cazzu

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la cantante argentina CAZZU, conocida en el mundo del trap como “La Nena Trampa”, dejó en un tacón y sin tapita a muchos de sus seguidores al anunciar la reactivación oficial de su cuenta en OnlyFans, plataforma donde comparte contenido exclusivo y de alto nivel de sensualidad… El retorno a este espacio digital se da en un momento crucial, ya que la también actriz está en plena promoción de su álbum “Latinaje”, que le ha valido un contundente éxito y reconocimiento en la escena latina… ¿Con qué facturará más la susodicha? ¿Entonando ese gañote, o mostrándose ligerita de ropa? ¡Se activó la encuesta!... ¡Adiós!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube