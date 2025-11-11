Chepa Candela: La ex Miss Universo Dayanara Torres vuelve a los templetes

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Buenooosss días a todos, todas y todes!!...Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!...peeerooo…¡espérense un momentico¡…tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de ésta, la columna más leída, buscada, cotizada y más vibrante de nuestro colorido “niu peiper”, donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate sabrooosooo!…

Nieves Soteldo

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, (¿Pá qué más, pues?) Les bato que NIEVES SOTELDO tuvo que conformarse con ser jurado calificador del Miss Mundo Venezuela 2025 porque su sueño de volverlo a conducir rodó por el piso, ya que Isabella Rodríguez e Ileana Márquez Le soplaron el bisté” y la dejaron con las ganas… Y aunque la fablistana publicó un vídeo en sus redes sociales pegando de lo más emocionada por la noticia, me cuentan que por dentro estaba echando chispas, más chispas que una luz de bengala, porque ella aspiraba que le dieran este año la conducción de este “templete” que se transmitirá mañana miércoles por Venevisión… ¡Síii, señores! La susodicha se quedó esperando que le dieran la animación del evento… peeerooo… la dejaron “seca” porque las dos misses de marras, ¡”se le montaron encima”! Y le arrebataron la oportunidad de nombrar a la muchacha que el año que viene representará a Venezuela en el Miss Mundo… O sea que este año, la Nieves Soteldo no estará frente a la cámara, sino detrás…

Giovanni Scutaro

Yyy siguiendo en la onda missérica, les cuento que el GIOVANNI SCUTARO y Nina Sicilia olvidaron los rencores… y como dos seres pensantes, “botaron tierrita”, fumaron la pipa de la paz… y decidieron volver a trabajar juntos… y ahora andan otra vez “de chupa y déjame el cabo”, después que se tiraron a matar… ¡Así como lo están leyendo! … La susodicha le perdonó la traición al modisto que estaba dándole como mucho apoyo a Jacqueline Aguilera en el Miss Grand Venezuela... y ahora resulta que fue invitado como parte del jurado calificador de la Miss Venezuela Mundo… y en cuyo programa el Giovani Scutaro tendrá pantalla de la buena… y su presencia no pasará por debajo de la mesa, como en el Miss Grand que, además de no haber tenido ninguna resonancia, fue ¡un desastre total! …y en donde, de paso, fue ignorado junto a su esposo… Esta reconciliación de la Nina y el diseñador pudiera llevarlo a que se involucrara en el Miss Supranational, franquicia que acaba de comprar la Organización Miss Venezuela…

Dayanara Torres

Yyy en conexión directa con mis “repetidoras internacionales” fui puesta al tanto de que a pesar de todos los escándalos que han rodeado a la 74.ª edición del Miss Universo, los preparativos para la elección marchan ¡a todo tren!... y nada menos que ayer en horas de la “matina”, mientras yo estaba teclea que teclea, se dio a conocer parte de las personalidades que escogerán a la sucesora de la actual reina, la danesa Victoria Kjaer, entre las cuales se cuentan DAYANARA TORRES, R’Bonney Nola Ismael Cala, Claude Makeìleìleì, Sharon Fonseca, Andrea Meza, Romero Brito, Omar Harfouch…y entre hoy y mañana se dará a conocer el resto, pues los que faltan no han terminado de confirmar su presencia para la noche final del `primer templete de belleza del globo terráqueo, que este año ha estado lleno de polémica, Tramoya y brete…Lo único que falta es que la noche de la elección, haga trampa…y se termine de rayar el certamen…¡Eso sería el diente que le falta al peine es lo único que falta!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube