Chepa Candela: Los runrunes de que Nacho será papá crecen como la espuma

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Buenooosss, queridillos, queridillas y queridilles…!!... Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!... peeerooo… ¡espérense un momentico!…tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de esta, la columna más leída, buscada, cotizada y más vibrante de nuestro colorido “niu peiper”, donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate rico y sabrosooo!…

Nacho

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, les bato que el fuerte “rum-rum” de que NACHO preñó a su “costilla” por tercera vez ¡crece como la espuma!...y aunque hasta ahora el cantante no ha dicho ni pío con respecto a si es “verdura” o no lo que prácticamente se ha vuelto tendencia en las redes, de los predios “mayameros”, continúan insistiendo que Melany Mille ¡si está embarazada!, lo cual no me extraña-araña porque la relación conyugal entre ambos dos marcha sobre ruedas…por lo que, les repito, no sería una sorpresa ¡ni para ellos mismos!...De todas maneras, la cosa no está confirmada y aunque en las redes sociales, algunos celebran que se convertirá en papá, otros lo llaman “Acure” por eso de que le encanta hacer críos…recuerden que el Nacho ya lleva seis muchachos en su haber, los cuatro primeros con sus anteriores relaciones y dos con la exMiss Delta Amacuro 2015, la mamá de sus últimos hijos…y ahora yo me pregunto, así, como quien no quiere la cosa: ¿Será que el susodicho quiere armar su propio equipo de futbol, porque solo le faltarían cuatro para completarlo…?

Karin Aridi

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que KARIN ARIDI, Miss Amazonas y primera finalista del Miss Venezuela 2024, por fin hizo su debut en la “pícola” pantalla, específicamente en Venevisión, como animadora de la transmisión de los "Premios Juventud", en la que compartió cámara con Leo Aldana, que es un caballero y ayudó a la muchacha cuando metió la pata (y vaya que la metió, no hasta el fondo, pero la metió). Aún se le nota el nerviosismo, cosa que es normal, por eso la lanzaron en vivo para que afine el cuero, pues le va a tocar compartir micrófono con dos víboras, Harry Levy y el tal Fafa Álvarez, en el programa "Más allá de la belleza"... Además, se rumora que podía unirse al nuevo staff de "Portadas al día", al que le van a dar un giro enorme, pues ya el año va a decir adiós y los "Tigres mayores" del canal de la colina quieren nuevos rostros...

Mariem Velazco

Poor cierto que MARIEN VELAZCO ¡se bate un chocolate! como animadora de "Portadas al día" y es que la Miss internacional 2018 estaba en su casa fregando platos y lavándole el uniforme vinotinto a su pechugón el futbolista Jhon Chancellor, y como se aburrió, aprovechó la ausencia de Alejandra Conde que está recién parida y llamó a los ejecutivos de la colina para pedirles chamba, la cosa fue positiva… y ahora está robando cámara en el magazine qué por más que le sumen animadores no levanta los números, pero la Marien tiene un propósito y es salir del anonimato para atrapar a clientes y firmar jugosos contratos , así como lo hizo Mariángel Ruiz , que regresó al show matutino para que la gente se acordara de ella ,pues metida en las redes no logró mucho...YYy esto es todo por hoy…si quieren más, entonces los espero mañana, aquí mismito bien tempranito (¡Hasta en verso me salió¡) , donde el chocolate se bate sabrooosooo…Chaooo…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube