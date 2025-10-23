Chepa Candela: Osmel Sousa tiene el rancho ardiendo

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Gooorr morning for everybody!!... ¿Y cómo andan hoy?... Supongo que recargando esas pilas para el “finde”… Perooo ¡eso, sí!… Mientras, llega, a cumplir con la tarea diaria… y a clavar esos “visores” sobre esta columna para que se mantengan al tanto de lo más reciente de “La movida farandulera” de este país… ¡y el resto del globo terráqueo!

Osmel Sousa

Yyy arrancando con el parling, enseguida les bato que OSMEL SOUSA volvió a encender la mecha de la polémica, pues las recientes declaraciones que dio en el segmento “El horno en casa” que conduce Gabriel Coronel para Telemundo, en el cual cuestionó el triunfo de la puertorriqueñaDayana Torres como Miss Universo 1993, ha generado enormes expectativas, pues se espera que la atacada, también ataque y se arme el “Sal pa fjuera” entre ambos dos….¡Así como lo están leyendo!...Como se sabe, “El zar de la belleza”, que no aguanta un pellizco a la hora de soltar esas verdades que muchos llaman veneno, fue abordado sobre el triunfo de varias exreinas…y sin anestesia soltó que la Miss Venezuela de ese año, que no fue otra que Milka Chulina, (¿Se acuerdanb de ese cuerpo?) era mucho mejor que la boricua, de quien djo que“Ganó por obra y gracia del espíritu santo”, y que la criolla, que finalmente ocupó el segundo lugar, debió ganar la corona…Por supuesto que las declaraciones del susodicho…¡¡Sussustooo!!…alborotaron el avispero, y de ese momento no se habla de otra en los cotarros misséricos, de su descarga hacia la Dayanara Torres, quien, hasta ahora, no abierto su hocico para responderle…¿Le devolverá el dardo?...¡Amanecerá y veremos!...

Stephany Abasali

Yyy siguiendo en la onda missérica, les cuento que la que solo está esperando la orden de ¡paaarrtiiidaaa! para arrancar rauda a los predios de Tailandia, es la STEPHANY ABASALI, quien a finales de esta semana o principios de la otra deberá viajar a Bangkok (Capital del mencionado país asiático) a fin de incorporarse a la agenda previa de Miss Universo 2025 y en el que ya se encuentran muchas de las candidatas que este año se pelearán la codiciada corona, que el año pasado ganó la danesa Victoria Kjaer…El caso es que la Miss Venezuela, que lleva varias semanas instalada en los lares mayameros, y a quien le siguen “metiendo mano” para hacerle los cambios necesarios en su look, espera reunirse pronto con sus rivales en la competencia por el título del “templete” de belleza más importante del globo teráqueo…Por cierto que uno de los cambios notorios que le aplicaron a la susodicha fue en su gran melena, con la que no la pegaban…”Ahora se ve muchísimo mejor” dijo una de mis fuentes de La ciudad del sol”…O.K…mucho cambio de apariencia y todo todo…pero...¿cómo harán para cambiarle su apagada personalidad?... ¡Es que ni que le metan un cohete!...

Hermes Ramírez

Yyy casi al final del tecleo, que me deja las uñas todas escarapeladas, me llegó la onda de que HERMES RAMÍREZ, retorna a “Los mayamis”,pues, al parecer, no le gusto ninguna de las supuestas propuestas que recibió tanto de Venevisión como de Televen, ya que ninguna de las dos estugvo a la altura de sus expectativas, sobre todo en el aspecto económico, pues no es secreto para nadie que en el canal de la Colina “La masa no está pa bollos”…y por los lados de Horizonte, no quieren invertir más de lo que tienen presupuestado….O seeaaa, que si “El iluminado de Venezuela” aspiraba, pensaba y buscaba que le pagaran un dineral…¡Peló el patín!...¿Consecuencias?...El Hermes Ramírez no retornará (Al menos, no por ahora) a la “pícola pantalla” nacional de la que emigró en 2018…¿Volverá, volverá?...¿Sabrá Pepe!…

