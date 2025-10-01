Chepa Candela: Stephany Abasali no está sola en Miami

Suscríbete a nuestros canales

¡!Buenaaasss, buenasss!!!... Y, una vez más, les doy la bienvenida a esta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo… jaaamáaasss igualada del “periodismo farandulero” de este país, donde durante casi medio siglo, (¡Ná guará!) el chisme se bate mejor que ¡en ninguna otra parte!… ¡Duélale a quien le duela!

Stephany Abasali

Y como de chismear se trata, porque para eso me tienen aquí, paso a batirles que aplicando aquello que dice que “El ojo del amo engorda al caballo”, el Harry Levy se fue a cuidarle hasta el modo de caminar a la STEPHANY ABASALI, quien ya va para una semana instalada en los predios mayameros, hacia donde se fue el susodicho para llevarle su agenda la cual deberá cumplir “desde la A hasta la Z” antes de viajar a México para incorporarse al grupete de más de cien mujeres que como ella, ¡se fajarán duro¡ por la corona de Miss Universo en su edición número 75, que se realizará en los lares aztecas el próximo 21 de noviembre…¡Síii, señores!...El susodicho canceló todos sus compromisos, aquí, en el país, para atender personalmente a la Miss Venezuela a la que ya dejó ver en reciente entrega de los Premios Juventud en Panamá, la tiene tomando clases privadas con expertos de la belleza, para luego encaramarse en el avión que los llevará a Tailandia, donde se llevará a cabo el “·templete”...para no perderle pies, ni pasada a la Stephany Abasali durante toda la competencia…

Melisa Rauseo

Yyy variando el “parling” les cuento que MELISSA RAUSEO quedó “face to face” con el diseñador GIOVANNI SCUTARO en el ascensor del centro comercial capitalino, donde ambos tienen sus respectivos negocios…y tajto ella como él, quedaron patitiesos, pues es la primera vez que se tropiezan, luego del escándalo que protagonizaron en el desfile del modisto, donde no le permitieron la entrada a la conductora de “Sábado en Noche” al cóctel de celebración y a su equipo no le habían dado el trato requerido…aunque alegó que la fablistana había llegado tarde y que todo se trató de una confusión en la logística….Lo cierto es que luego de ese “sal pa fuera” recientemente se tropezaron en el famoso mall de las Mercedes …y según me contaron (¡Y trúuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito) la Melissa Rauseo lo vio de arriba abajo y le sonrió…y al Scutaro no le quedó de otra que hacer lo mismo, pero eso no pasó de una pelada de dientes muy diplomática….

Chyno Miranda

Yyy desde los lares de “La ciudad del sol” se reportan mis repetidoras internacionales” para contarme que el Nacho ¡sacó las garras! para defender “Como gata boca arriba” a su carnal” CHYNO MIRANDA , que ha sido atacado por sus detractores ,quienes aseguran que el mismito se buscó el mal estado de salud que vive por haber abusado incurrido en ciertos excesos…y si bien es “verdura” (Como el apio, el ocumo y la batata) que reconoce que el susodicho se pasó de maracas con el vicio, insistió que no sólo fue eso lo que lo llevó al deterioro de su salud, ya que también fue atacado por dos patologías gravísimas y hasta estuvo a punto de perder una pierna…Gracias a dios el arista se sobrepuso y ahora está nuevamente en el ruedo, pues retomó el hilo de su carrera….y aunque se le notan secuelas de la enfermedad que lo tumbó por más de un año, ahí está, recuperado….por eso al Nacho le molesta que sigan hablando pendejadas del Chyno Miranda, quien en su último show cantó y bailó como en los mejores tiempos…pero los malintencionados sólo hacen viral los momentos más difíciles del artista, mostrando la paja del ojo ajeno...

