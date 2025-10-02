Chepa Candela: Yohana Vargas, convertida en la sombra de Marko Música

Suscríbete a nuestros canales

¡Jelouuu mi “pipol biutifull”!...Y una vez más, ¡Héme aquí! lista para darme sabroso con este cotilleo que diariamente los conecta “face to face” con todo lo que sucede y pasa en este “mundillo farandulero”…

Jacqueline Aguilera

Y como precisamente eso es lo que están esperando, “Como caimán en boca de caño”, ¡corro rauda! a contarles que JACQUELINE AGUILERA (Suussstooo!!) sigue empepada en pisarle la cola al Miss Venezuela y por eso se inventó un “templete express” para este sábado, donde elegirá a la nueva representante al Reinado del Café que se realizará en enero del año próximo año entrante en Colombia, específicamente en los predios de Manizales…y además le pondrá la banda de mejor sonrisa a una de las chicas, “!showcito” auspiciado por el odontólogo del certamen y a que no saben dónde hará la elección?...Bueno, nada menos y nada “piú” que en los espacios del centro comercial Líder, lugar donde se realizará el Miss Venezuela, que se ha llevado a cabo, allí en sus dos últimas ediciones...Todo parece indicar que la obsesión de la Miss Mundo 1984 es pisarle los talones a todo lo que lleve el sello de Miss Venezuela, en lugar de darle su propia personalidad a los concursuchos que organiza…¡Mijita!, pon a trabajar esas neuronas las neuronas a tu equipo de trabajo…aunque en materia de certámenes de belleza, ya no hay nada que inventar…O, seeeaa ¡todo está hecho y dicho!...

Osmel Sousa

Yyy siguiendo con el tema missérico, les bato que OSMEL SOUSA volvió a alborotar el avispero en el ambiente del Miss Universo, pues quedó confirmado que está asesorando a las candidatas de Puerto Rico y Canadá a las que prepara para que se luzcan en la próxima elección del importante “templete” que, como se sabe, tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en los lares de Tailandia, donde aspira y espera que sus nuevas “protegidas” hagan bullan…y eso, es precisamente, lo que ha caído como un balde de agua fría entre otras aspirantes a la codiciada corona, pues consideran poco ético lo que está haciendo “El zar de la belleza” al apoyar a otras concursantes, tomando en cuenta que forma parte de la directiva del certamen…·”Eso es un descaro de parte de Osmel”, me soltó mi fuente al darme la “info” de que estas dos niñas cuentan con la palanca del susodicho, quien, de paso, está cobrando tremendo “biyuyo” por esa asesoría que él llama “tips”…y como al susodicho, todo lo que digan sobre su persona ¡le sabe a casabe!, mostró en sus redes la preparación de sus candidatas, como para que no quedaran dudas del rebusque…¿O del descaro?...que otros llaman descaro…

Yohana Vargas

Yyy casi al final del tecleo (que me deja los dedos echando humo y las uñas todas escarapeladas) me llegó la onda de que YOHANA VARGAS, (¿Les suena ese nombrecito?) la misma que sigue probando suerte, allá en “Los Mayamis” en donde se ha agarrado de la fama de Marko Musica, de quien no se le despega ni para ir al baño…buscando la manera de que le meta la mano, a ver si pega una en aquellos predios, donde no ha tenido como mucha suerte, ya que de todos los lados la rebotan…Bueno, ahora se le metió entre ceja y ceja hacer música, para meterse en el mundo de los DJ…y como la cosa va en serio, grabará un tema con Laureano Sánchez, reconocido artista que se presentó en el festival de Tomorrowland...y ahora pregunto yo: ¿La Yohana Vargas tiene talento para eso? ¿O le irá a seguir los pasos a Nany, la ex de Vanessa Senior, que por cada canción que sonaba mostraba una lola?... Habrá que ver de qué recurso se vale para batallar en el competitivo campo de los DJ, donde la cosa no es fácil… ¡Es que hay demasiada competencia!.

