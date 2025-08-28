El comentario de Ninel Conde que dividió opiniones y la obligó a dar la cara en redes

Suscríbete a nuestros canales

Ninel Conde, conocida como “El Bombón Asesino”, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. Todo ocurrió luego de que se viralizara un comentario suyo en el que señaló que en la última edición de La Casa de los Famosos “no había ganado una mujer”. Sus palabras desataron un aluvión de críticas y acusaciones, que la señalaron de haber invalidado a Wendy Guevara, una de las figuras más queridas del reality.

La aclaratoria de Ninel

Ante la controversia, la artista mexicana decidió grabar un video en Instagram para explicar lo ocurrido. Con un tono cercano, arrancó diciendo: “Hola, mis bombones hermosos, quiero aclarar algo que se malinterpretó”.

Ninel explicó que su comentario se refería específicamente a “una mujer biológica”, y que jamás fue su intención minimizar ni mucho menos ofender a Wendy. “Para mí Wendy es una reina, merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante”, afirmó.

El respaldo a la comunidad LGBT+

La cantante también recordó su cercanía con la comunidad LGBT+, a la que calificó como un pilar fundamental en su trayectoria artística: “Yo siempre he apoyado a la comunidad LGBT, los amo y siempre han estado conmigo durante 30 años de carrera”, enfatizó.

Al mismo tiempo, expresó tristeza por cómo sus palabras fueron sacadas de contexto: “Me da mucha tristeza que de pronto ciertos comentarios se malinterpreten, pero aquí estamos para aclarar las cosas”, concluyó.

Entre críticas y muestras de apoyo

Tras su publicación, el video de Ninel recibió miles de comentarios. Mientras algunos internautas aceptaron su aclaratoria y aplaudieron su intención de rectificar, otros consideraron que la polémica pudo evitarse con un discurso más cuidadoso desde el inicio.

