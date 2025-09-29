El drama que arrasa en Netflix: "La Casa Guinness" es el nuevo éxito del creador de "Peaky Blinders"

Suscríbete a nuestros canales

Netflix tiene un nuevo éxito entre manos. "La casa Guinness" (House of Guinness), la última creación de Steven Knight (creador de Peaky Blinders), llegó a la plataforma el pasado 25 de septiembre y ya se ha ganado un lugar entre los estrenos más vistos de la semana. La serie, que consta de 8 episodios y está ambientada en la Dublín del siglo XIX, narra la épica historia de los herederos de la destilería Guinness, una de las dinastías más famosas y duraderas de Europa.

Una familia destrozada por una herencia

La trama arranca con la muerte del patriarca, Sir Benjamin Guinness, artífice del éxito de la cervecería. Su testamento desata una feroz lucha por el poder entre sus cuatro hijos adultos, cuyas personalidades no podrían ser más opuestas. Arthur (Anthony Boyle), el mayor, es un amante de los lujos y la vida londinense que se ve forzado a regresar a Dublín. Edward (Louis Partridge), el hijo más joven, es cerebral, ambicioso y el que más se preocupa por el negocio familiar. Anne (Emily Fairn), la única hija, busca un propósito más allá de su infeliz matrimonio, mientras que Ben (Fionn O'Shea), el hermano mediano, lucha contra sus demonios internos y la adicción. El creador Steven Knight describe a la familia como "naturalmente salvaje" y con un "ansia por la vida, a menudo literal".

Inspiración histórica y libertades creativas

Aunque la serie se inspira en la historia real de la familia Guinness, Steven Knight se tomó importantes libertades creativas. Personajes clave como Sean Rafferty (James Norton), el carismático y brutal capataz de la fábrica, son invenciones del guionista. Knight explicó que, al haber poca información personal de la familia, usó los hechos históricos como "pisadas" para rellenar los vacíos con drama. El resultado es una mezcla que los críticos han descrito como un cruce entre 'Los Bridgerton' y 'Peaky Blinders' que, contra todo pronóstico, funciona.

El legado de una dinastía

Más allá del drama familiar, la serie también explora las tensiones políticas y religiosas de la Irlanda del siglo XIX, mostrando cómo la élite protestante, a la que pertenecían los Guinness, interactuaba con la mayoría católica y pobre. Para aquellos que quieran profundizar, la historia posterior de la familia está marcada por lo que se conoció como la "Maldición Guinness", una serie de tragedias que azotó a varias generaciones a lo largo del siglo XX, aunque estos eventos quedan fuera de la línea temporal de esta primera temporada. Con su mezcla de historia, escándalos y un final electrizante, La casa Guinness se perfila no solo como un éxito instantáneo, sino como la próxima gran obsesión dramática de Netflix.

