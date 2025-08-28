Un matrimonio polémico: las confesiones cruzadas que revelan lo que realmente pasó en la vida de Britney Spears

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, Britney Spears sorprendió a sus seguidores al describir su matrimonio con Sam Asghari como una especie de apoyo durante un periodo complicado de su vida. La cantante aseguró que su relación le ayudó a sobrellevar la distancia con sus hijos, y que, en ocasiones, se sintió más como un refugio que como un matrimonio tradicional. Estas palabras provocaron un intenso debate en redes sociales.

La versión de Asghari

Sam Asghari, a través de su representante, respondió a las declaraciones de Spears y aclaró que, para él, su vínculo siempre fue auténtico. “Puede que nuestro matrimonio haya sido breve, pero lo que compartimos durante siete años fue muy real para mí. Estuve enamorado de ella, le tengo cariño y siempre le desearé lo mejor”, afirmó.

A pesar de la separación tras 14 meses de matrimonio, el modelo destacó el respeto mutuo que mantiene con Britney y el amor que aún conserva por ella.

Apoyo constante a Britney

Asghari ha mostrado en varias ocasiones su respaldo a la libertad artística de Britney. Tras la viralización de un video de la cantante bailando con cuchillos, Sam defendió su derecho a expresarse y destacó su talento creativo: “Lo que ella crea viene de un lugar especial y es parte de lo que la hace única. Yo no seré quien impida que haga lo que desea”.

Historia de un amor que marcó su vida

Sam y Britney se conocieron en 2016 durante la filmación del videoclip Slumber Party. Su relación se consolidó con el tiempo, culminando en el matrimonio en 2022 y la separación amistosa en 2023. Aunque su unión fue corta como matrimonio, ambos aseguran que el cariño y los momentos compartidos dejaron una huella imborrable.

