Ayuda para padres hispanos en Texas: conoce la línea que te apoya en las peores crisis familiares

En Texas, muchos padres enfrentan a diario el reto de criar a sus hijos sin una red de apoyo sólida. Para ellos existe una herramienta vital, aunque poco conocida: la Línea de Ayuda para Padres de Texas, un recurso gratuito, confidencial y disponible en español que acompaña a las familias en momentos de incertidumbre.

La línea, parte de la Línea de Ayuda Juvenil del estado, brinda apoyo a padres que atraviesan situaciones complejas con sus hijos, desde problemas de conducta hasta custodia legal.

A través de una simple llamada al 833-227-4774 (833-CARE4US), o enviando la palabra “ayuda” al 55708, los padres pueden hablar directamente con consejeros capacitados, quienes los orientan sin juzgar ni compartir su información, destacan en su site oficial.

Servicios amplios

No se trata solo de desahogarse. El servicio ofrece acceso a grupos de apoyo, referencias a recursos comunitarios, orientación legal, servicios de salud mental, cuidado infantil, educación especial y más.

También brinda herramientas para denunciar de forma segura casos de abuso o negligencia infantil ante el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS).

Muchas familias han encontrado aquí la respuesta que no hallaban en sus entornos inmediatos. “Mi hijo adolescente no me escuchaba, estaba fuera de control. Gracias a la línea, encontré un grupo de apoyo que me ayudó a recuperar la calma”, cuenta Andrea, madre de tres en Houston.

Disponible en tu idioma

Para quienes enfrentan violencia doméstica, buscan vivienda asequible o necesitan apoyo con hijos con discapacidades, la línea también ofrece orientación adaptada a cada situación.

Más que una llamada, es una mano extendida en medio del caos que a veces implica la crianza.

Disponible en español y en todo el estado, este recurso es una muestra de que ningún padre en Texas tiene que enfrentar solo los desafíos de criar.

