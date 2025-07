"Fui al cielo y vi a Dios": el relato de un niño que casi muere ahogado en Luisiana

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 4 de julio inició como un día divertido para la familia Parker; sin embargo, pronto se convirtió en una experiencia que cambiaría la vida de un niño de 6 años, quien sobrevivió a un ahogamiento.

Krista Parker explicó que su familia visitó a sus suegros y fueron al Paragon Casino Resort para pasar un día diferente, pasaron momentos divertidos hasta que llegó el momento de prepararse para volver a casa, cuando su hijo DJ tuvo un incidente alarmante, reseñó Fox 8.

"Vi a DJ sentado junto a la piscina con los pies dentro y me pareció bien porque DJ le tiene miedo al agua, así que no se va a tirar al agua así como así”, dijo Parker. Pese a esto, poco después su hijo parecía haber perdido la vida.

"Empezamos a gritar, ¡Dios primero! Y entramos en pánico, pero algo me dijo que esperara, que le hiciéramos RCP. Intentáramos reanimarlo, y mientras lo reanimaba, solo estaba rezando. Dios, por favor, llama a tus ángeles. Cúbrelos con mi hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, cubre a mi bebé con tu sangre, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, devuélveme a mi bebé", recordó la madre.

Detalló que mientras ella oraba y le realizaba RCP a su hijo, su esposo, quien es padrastro de DJ, la ayudaba dándole respiración boca a boca al pequeño.

¿Niño vivió un milagro?

Parker señaló que mientras atendían al menor, él tenía los ojos rojos y no parpadeaba, parecía haber fallecido, pero no dejaron de intentar reanimarlo.

Recordó que alguien le hizo un lavado de estómago y vomitó agua, luego de esto comenzó a llorar. Cuando el personal médico llegó al lugar, les pidieron apartarse del pequeño y lo subieron a una ambulancia para llevarlo a un hospital.

"Mientras bombeaba el líquido de su cuerpo, mi bebé apenas salía de su boca y sus ojos seguían rojos como la sangre, sin parpadear. Se había ido. Seguí bombeando y le insufló otra vez. Alguien le hizo un lavado de estómago y vomitó agua, vomitó y empezó a llorar. La ambulancia llegó corriendo, diciendo a todos que se movieran. Me apartaron de él. Los metieron en la camilla. Su oxígeno estaba a 95", contó.

DJ fue trasladado al Hospital de Mujeres y Niños Rapides, donde le dijo a una enfermera que había ido al cielo y que Dios existe.

"No, papá, no, mamá. Dios es real. Lo vi. Lo vi a él y al tío Quimaine", dijo mirando a su madre y a su padrastro.

Aunque Parker y su esposo creían en Dios, para ese momento no tenían una iglesia estable, pero escuchar lo que el niño decía los hizo profundizar su fe.

"Su historia es tan real. Solo él puede explicarla", manifestó la madre, según lo reseñado por Fox8.

Mientras que DJ se mostraba emocionado por compartir su experiencia y aseguraba que Dios le había dicho que "tenía una vida más" y afirmaba que "Dios es real".

El niño describió que en su experiencia escuchó a ángeles cantar y pudo ver muchas nubes.

Incluso el menor manifestó que quiere cambiar su nombre a Avir, que significa "aire" en hebreo, cuando fue cuestionado por este deseo, respondió que él estaba con Dios en el aire, expliocó Parker.

"Siento que todos, si tienen hijos, necesitan una certificación en RCP. Cualquier cosa puede pasar en un segundo. Mi hijo no llevaba chaleco salvavidas y me arrepiento hasta el día de hoy. Así que la seguridad es lo primero, y cuando se trata de Dios, Dios es real. Mi hijo me dijo que tengo pruebas porque él está aquí y lo creo, y cuando me contó cómo es Dios, me dijo que Dios está mezclado con todos los colores: blanco, negro, incluso mexicano, y simplemente está mezclado con todos los colores, y eso me hizo sentir que necesitamos unirnos. Con toda esta división, todo este odio. Necesitamos amarnos y ser uno solo, y Dios es real. Acérquense a Dios, búsquenlo, y lo recibirán”, fue el mensaje que quiso enviar la madre.

Por otro lado, se supo que, tras el incidente, DJ no tuvo que tomar ningún medicamento y no sufrió daño cerebral ni cardíaco, ni hematomas pulmonares.

