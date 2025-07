¿Home Depot tiene un acuerdo con ICE? así responde la minorista a las acusaciones por redadas

Suscríbete a nuestros canales

Una publicación viral en la red social Threads difundió falsamente que Home Depot firmó un contrato de 250 millones de dólares con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ayudar en la captura de inmigrantes indocumentados.

Según esta información errónea, el acuerdo permitiría a los agentes de ICE monitorear los estacionamientos de la cadena y arrestar a inmigrantes según informó Telemundo.

Sin embargo, tanto Home Depot como el DHS desmintieron estas afirmaciones, aclarando que no existe ningún tipo de acuerdo entre ambas entidades.

Respuestas

Home Depot respondió a la publicación desde su cuenta oficial en Threads, afirmando: "Esta historia es falsa. No tenemos contratos con el DHS ni con el ICE. No se nos notifica sobre actividades del ICE y no participamos en ellas".

Por su parte, el DHS también desmintió la existencia de un contrato con Home Depot, enfatizando que no notifica a las empresas sobre operativos policiales específicos.

La agencia federal calificó la afirmación como un intento de desprestigiar a las fuerzas del orden, que ya enfrentan un aumento de agresiones.

Antecedentes

Recientemente, ICE llevó a cabo redadas en los estacionamientos de varias tiendas Home Depot en Los Ángeles, resultando en la detención de 37 personas.

Estas acciones han generado protestas en la ciudad y han suscitado preocupaciones sobre el impacto de las redadas en la comunidad latina, que frecuentemente busca trabajo en esos lugares.

George Carrillo, director del Consejo Hispano de la Construcción, advirtió que estas operaciones podrían tener un efecto disuasorio en la economía, ya que muchos jornaleros temen por su seguridad y futuro laboral.

Home Depot, por su parte, reiteró que no participa en las operaciones de ICE y que instruye a sus empleados a reportar cualquier actividad relacionada.

